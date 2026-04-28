Los monos de Gibraltar y la geofagia

La explicación científica más aceptada es que los monos utilizan la tierra como una forma de «automedicación». La comida que reciben de los turistas (como dulces, patatas fritas o helados) contiene altos niveles de azúcares, grasas y lactosa, componentes que su organismo no digiere bien y que alteran su microbioma intestinal. Al ingerir tierra, especialmente arcillas ricas en minerales, los macacos podrían estar compensando estos efectos negativos. Por un lado, la tierra actúa como un agente absorbente que ayuda a neutralizar toxinas y aliviar problemas digestivos. Por otro, puede aportar bacterias beneficiosas y minerales que faltan en una dieta basada en alimentos procesados. Además, los investigadores han observado que este comportamiento suele aparecer después de consumir comida humana, lo que sugiere que se trata de una respuesta adaptativa. En este sentido, la geofagia no sería un simple hábito, sino una estrategia para mantener el equilibrio interno frente a una dieta inadecuada.

Son en realidad macacos de Berbería (Macaca sylvanus), una especie única por ser el único primate no humano que vive en libertad en Europa. Habitan principalmente en la Reserva Natural del Peñón de Gibraltar, donde se organizan en grupos sociales estructurados y mantienen una intensa interacción entre ellos y con su entorno. Estos animales se han convertido en uno de los principales símbolos del territorio y en un gran atractivo turístico, lo que ha favorecido un contacto constante con las personas. Aunque las autoridades gestionan su alimentación con dietas adecuadas basadas en frutas y vegetales, los monos están muy habituados a la presencia humana y, en muchos casos, consumen comida que les ofrecen los visitantes o que consiguen por su cuenta. Su dieta natural es mayoritariamente vegetal, complementada ocasionalmente con insectos. Sin embargo, esta ha cambiado en parte debido a la presión turística, lo que ha generado nuevas conductas y adaptaciones en su comportamiento.

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En los últimos días ha aparecido en los medios de comunicación una noticia llamativa sobre los monos de Gibraltar, ya que algunos científicos han observado que estos primates han desarrollado un comportamiento poco habitual: comer tierra de forma recurrente. Este fenómeno se ha relacionado con la influencia del turismo en la zona, ya que muchos visitantes les ofrecen alimentos poco adecuados para su dieta natural. Según las investigaciones, una parte significativa de lo que comen procede de productos humanos, lo que podría estar afectando a su salud digestiva. Los expertos han señalado que este comportamiento no es casual, sino que podría tener una función concreta. La ingestión de tierra, conocida como geofagia, se ha documentado en distintas especies animales, aunque en Gibraltar parece estar especialmente vinculada al contacto con los humanos.