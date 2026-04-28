DIRECMUR participa en el proyecto bagskol sobre la enseñanza culturalmente compleja en las aulas

Sensibilizar al alumnado de Educación Primaria sobre la importancia de la enseñanza culturalmente compleja y cuestiones de ciudadania global es una tarea que no está excenta de dificultades, por lo que la cooperación internacional e intercultural es un medio para desarrollar una comprensión holística y exhaustiva de toda cuestión compleja que pueda surgir en los distintos espacios de la dinámica escolar. De ahí surge la idea del proyecto denominado BAGSKOL (’Understanding the unseen and culturally complex challenges for teachers: Inductive (ethnograph) and deductive (didactics) approach – Erasmus+KA2: ID-E10208658).

Esta iniciativa pretende abordar la cuestión de la enseñanza culturalmente compleja en distintos contextos escolares del panorama europeo y establece como objetivo principal comprender y proporcionar herramientas para la gestión de la enseñanza culturalmente compleja en las escuelas. Entre las principales temáticas que se abordan en el proyecto se encuentran el acoso escolar, la gestión de la diversidad cultural, los prejuicios y estereotipos sobre determinados principios y valores, la orientación sexual, el racismo y heteronormatividad, la discriminación por los aspectos físicos (aspectismo), la inclusión y justicia social, entre otros.

El proyecto pretende a su vez integrar los distintos retos bajo la asociación conceptual de la interculturalidad y la complejidad a través del concepto de «enseñanza culturalmente compleja», que se aplica a diferentes contenidos curriculares y situaciones docentes. Mediante una variedad de actividades, el proyecto sensibilizará sobre la educación para la ciudadanía global y de la UE, sobre los valores de la UE y globales en cuatro países de la UE (Francia, Alemania, España y Suecia) y Ucrania, y reforzará el sentido de identidad y pertenencia entre los participantes y entre los grupos destinatarios a nivel regional, nacional, de la UE e internacional.

Las actividades de aprendizaje colaborativo internacional también respaldarán firmemente el desarrollo de competencias para la participación activa y, en particular, la conciencia intercultural, la comprensión internacional de cuestiones complejas y el pensamiento crítico necesario para identificar los retos a la hora de establecer una sociedad democrática inclusiva y justa.

Todas las acciones del proyecto incluirán actividades que permitan alcanzar todas estas prioridades, tales como la movilidad (del personal académico, los estudiantes y los profesores o educadores en formación), el hermanamiento electrónico (entre estudiantes) y la cooperación transnacional (entre investigadores, académicos y agentes del ámbito educativo).

Cabe señalar que el consorcio BAGSKOL está formado por investigadores, formadores, docentes y estudiantes de la Universidad de Nantes (NU, Francia, coordinadora), la Escuela Superior de Pedagogía de Weingarten (PHW, Alemania), la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), la Universidad Linneo (LNU, Suecia) y la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev (KNU, Ucrania).

En lo que se refiere a la planificación del proyecto, está compuesta por 5 paquetes de trabajo con distintas tareas bien definidas que permiten fomentar el intercambio de prácticas docentes y el desarrollo la cooperación transnacional, tomando en consideración los planes de estudio de los países participantes, y el diseño de estrategias y recursos didácticos y etnográficos como herramientas flexibles que articulan el currículo con la realidad culturalmente compleja en el aula.

El proyecto también aspira a una mayor difusión y alianza entre redes de colaboradores -entre las cuales se encuentra la Asociación de Directivos de Centros Escolares de Educación Infantil y Primaria de Murcia (DIRECMUR)- para darle visibilidad y sostenibilidad ante un amplio abanico de actores de la comunidad educativa.

El proyecto BAGSKOL (2024/2027) también contribuirá a impulsar prácticas innovadoras de aprendizaje y enseñanza para reforzar y actualizar la educación para la ciudadanía global en toda la UE y Ucrania. Su propósito es desarrollar y poner a prueba enfoques transdisciplinares y conceptos didácticos innovadores para la educación para la ciudadanía global, centrándose en pedagogías centradas en el alumno, el aprendizaje colaborativo internacional (tanto en línea como mediante la movilidad) y métodos de aprendizaje y enseñanza basados en la investigación. Esta propuesta contribuirá a promover sistemas de educación superior interconectados, ya que sus actividades principales tienen como objetivo fomentar el intercambio de conocimientos especializados y prácticas complementarias en materia de educación para la ciudadanía global, así como desarrollar la cooperación transnacional entre estudiantes y entre docentes y formadores de docentes en toda la UE y Ucrania.

Entre los resultados que la propuesta espera conseguir se encuentra la creación de una red y una comunidad de profesionales para abordar y promover la cuestión de la enseñanza culturalmente compleja en las escuelas (profesores, educadores, investigadores), así como la mejora de los programas de formación del profesorado (tanto inicial como continua) y de las prácticas en toda Europa y Ucrania mediante la transferencia de los módulos didácticos elaborados y de los recursos científicos y pedagógicos relacionados con la cuestión de la enseñanza culturalmente compleja en las escuelas.

También se busca la internacionalización de la formación del profesorado mediante el desarrollo y la experimentación de metodologías de aprendizaje y enseñanza que fomenten el intercambio de prácticas, el hermanamiento entre pares, el diálogo intercultural y las perspectivas transnacionales

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Por último, se persigue la formación del personal académico, los educadores y los estudiantes para garantizar un efecto de «formación de formadores» en las organizaciones asociadas y en las comunidades escolares, tanto en la UE como en Ucrania.