El concurso ‘Científica por un día’ entrega sus premios

Los niños y niñas de los centros educativos de la Región fueron la pasada semana los protagonistas del acto de entrega de premios del V concurso escolar regional ‘Científica por un día’, una iniciativa que reconoce la visión del alumnado sobre el papel de la mujer en el ámbito científico en la actualidad.

El concurso está organizado por la Asociación de Mujeres Profesionales, Investigadoras y Emprendedoras de Cartagena y Región de Murcia (AMPIEC), en colaboración con la Dirección General de Mujer y Prevención de la Violencia de Género de la Comunidad Autónoma, y tiene como objetivo fomentar las vocaciones científicas desde edades tempranas, así como promover la igualdad de oportunidades y visibilizar el papel de la mujer en la ciencia.

En esta quinta edición, el jurado del certamen recibió cerca de 6.000 trabajos realizados por alumnado de entre 3 y 12 años, correspondientes a las etapas de Educación Infantil y Primaria, procedente de centros educativos públicos, concertados y privados de toda la Región de Murcia.

Los trabajos, presentados en distintos formatos creativos, reflejan el interés del alumnado por la ciencia y una percepción cada vez más igualitaria e inclusiva del entorno científico.

Categorías y el alumnado premiado

En la Categoría 1, para el alumnado de Educación Infantil, el jurado seleccionó el dibujo de Aya Saumouni Idrissi, del CEIP Juan Ayala Hurtado de Ceutí.

En la Categoría 2, destinada al alumnado de 1º y 2º de Educación Primaria, el trabajo premiado fue el dibujo realizado por Dylan Moisés Samaniego, del CEIP San José de Lorca.

En la Categoría 3, dirigida al alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria y dedicada a la creación de un cómic, la ganadora fue Claudia Miralles Contreras del Colegio La Inmaculada, PP Franciscanos de Cartagena.

En la Categoría 4, destinada al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria, en la modalidad de noticia científica original e inventada, el jurado reconoció el trabajo de Christian Hernández Ibáñez, del CEIP San Cristóbal de Alhama de Murcia.

La presidenta de AMPIEC, Ascensión García, hizo referencia a la elevada participación en el concurso y a la implicación de la comunidad educativa, así como a la calidad de los trabajos presentados, que evidencian «la creatividad y el compromiso del alumnado con una visión de la ciencia abierta e igualitaria». También subrayó que «con el esfuerzo conjunto de la sociedad y las administraciones avanzaremos hacia una igualdad real y efectiva. Si sociedad, administraciones y comunidad educativa caminamos en la misma dirección, lograremos que las vocaciones científicas se desarrollen sin barreras y que las niñas crezcan sabiendo que su talento es necesario para construir el futuro. La educación es una herramienta clave para eliminar estereotipos de género y garantizar que el talento no tenga barreras».

Asimismo, Ascensión García hizo hincapié en el valor que tiene el papel del profesorado y de los centros educativos como agentes clave en la transmisión de valores y en la construcción de referentes, destacando su contribución al impulso de acciones que favorecen la igualdad y el desarrollo del talento desde edades tempranas.

Por su parte, la directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, Ana Belén Martínez Garrido, destacó que «iniciativas como ‘Científica por un día’ son fundamentales para despertar vocaciones desde edades tempranas y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, en la que niñas y niños crezcan con referentes diversos en todos los ámbitos profesionales».

El acto de entrega de premios sirvió, además, para reconocer el esfuerzo y la implicación del conjunto de la comunidad educativa, así como el compromiso de las instituciones y entidades organizadoras, con la promoción de la igualdad de oportunidades.

Tanto AMPIEC como la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, trasladaron su agradecimiento a los equipos directivos, claustros de profesores, alumnado y familias por su participación en esta iniciativa que se consolida como una referencia en el ámbito regional en el fomento de vocaciones científicas y en la promoción de la igualdad.

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Con el objetivo de fomentar la igualdad y motivar a futuras generaciones de mujeres a desafiar estereotipos propagados a lo largo de la historia, es fundamental que los más pequeños reflexionen acerca del papel de la mujer en la ciencia, y no hay manera mejor de hacerlo que desarrollando su creatividad. Y es que que promover la participación femenina en ciencia mejora la diversidad de perspectivas y contribuye a un entorno académico más inclusivo, donde todos los talentos puedan desarrollarse sin barreras.