Pequenoticias
Los colegios Las Lomas y Urci de Águilas llevan a cabo sus Semanas Culturales
L.O.
La pasada semana, el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, junto a la edil de Educación, Francis Gallego, visitaron el colegio Las Lomas con motivo de su Semana Cultural. Bajo el lema ‘Un año de cine’, se han sucedido en el centro teatros, exposiciones, lecturas, poesías, experimentos, manualidades, talleres, bailes… La visita sirvió también para llevar a cabo la entrega de premios a los mejores marcapáginas y también a los más lectores del centro.
Asimismo, visitaron también, por el mismo motivo, la Semana Cultural, el colegio Urci, que desde el inicio del curso trabaja ‘Una aventura a través del tiempo’ y que la semana pasada se convirtió en un mercado medieval.
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