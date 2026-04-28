El CEIP San Francisco Javier marcha por la Fundación Anemia de Fanconi

El pasado 23 de abril, el CEIP San Francisco Javier de Cartagena no solo abrió sus puertas para impartir las materias habituales, sino que se convirtió en el epicentro de una movilización social que trascendió los libros de texto para dar paso a una verdadera lección de humanidad.

La marcha solidaria organizada por el centro en favor de la Fundación Anemia de Fanconi logró congregar a toda la comunidad educativa en una jornada donde la empatía fue el motor principal.

La logística del evento fue impecable, contando con el apoyo fundamental y la coordinación de la Policía Local de Cartagena, cuyos agentes se desplegaron para garantizar la seguridad de los participantes, cortando el tráfico y guiando con una cercanía que permitió que la actividad fluyera con total tranquilidad.

Esta colaboración institucional fue esencial para que el alumnado, desde los más pequeños de Infantil hasta los mayores de Primaria, pudiera ocupar el espacio público y visibilizar una causa que requiere la atención de todos.

La respuesta de las familias fue masiva, adquiriendo los dorsales solidarios por el precio de un euro y participando activamente en el recorrido, mientras que el «Dorsal Fila 0» se convirtió en la vía perfecta para que aquellos que no pudieron asistir físicamente dejaran su huella en forma de apoyo económico y moral.

Ver al colegio volcado por completo, con profesores, padres y alumnos caminando codo con codo, resultó una experiencia profundamente emocionante que puso de manifiesto la fuerza de la unión comunitaria.

La importancia de este tipo de proyectos educativos radica en su capacidad para transformar la teoría en práctica; no se trata solo de hablar de valores en el aula, sino de vivirlos en la calle.

Al involucrar a los niños en acciones directas frente a realidades complejas como la Anemia de Fanconi, se les dota de una sensibilidad especial y se les enseña que su esfuerzo individual, por pequeño que parezca, es una pieza clave en el bienestar colectivo.

Estas iniciativas fomentan un pensamiento crítico y solidario, convirtiendo a los centros escolares en agentes de cambio social que preparan a los ciudadanos del mañana para ser más resilientes y compasivos.

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En definitiva, la marcha fue un reflejo de que la educación más potente es aquella que conecta con el corazón, demostrando que la energía y la determinación de los más jóvenes son capaces de generar una marea de esperanza de valor incalculable.