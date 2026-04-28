El CEIP Federico de Arce inaugura sus ‘Kiostekas’ con motivo del Día del Libro

La comunidad educativa del CEIP Federico de Arce vivió la pasada semana una jornada de celebración con motivo del Día Internacional del Libro. El centro inauguró oficialmente sus Kiostekas, antiguos kioscos rehabilitados y transformados en bibliotecas al aire libre, situados en las zonas ajardinadas del colegio.

El proyecto contó con la colaboración de dos figuras clave del panorama artístico: el pintor Ricardo Escavy y el graffitero Pedro Noguera, quienes convirtieron estas estructuras en piezas de arte funcional. Al acto de inauguración asistió la concejala de Educación del Ayuntamiento de Murcia, Belén López, quien destacó la originalidad de la propuesta.

Durante la visita, Belén López manifestó su entusiasmo por esta unión entre cultura y educación: «Es un orgullo ver cómo centros como el Federico de Arce apuestan por fórmulas creativas para fomentar la lectura. Estas Kiostekas no solo son puntos de acceso a los libros, sino que gracias al talento de Ricardo Escavy y Pingüo, se convierten en un estímulo visual que embellece el entorno escolar y despierta la curiosidad de los más pequeños. Sacar los libros a los jardines es la mejor forma de decirles que la lectura es libertad y disfrute», apuntó la edil

La ubicación de las Kiostekas en las partes ajardinadas del colegio busca fusionar la naturaleza con el hábito lector. El contraste entre el estilo geométrico de Ricardo Escavy y la energía urbana de Pedro Noguera logra que el patio del colegio se transforme en un museo vivo donde los alumnos pueden leer rodeados de arte.

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Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Fomento de la Lectura del centro. Con la apertura de las Kiostekas, el centro da un paso más en su compromiso por hacer de la lectura una actividad atractiva y accesible. Las ganas de los alumnos por estrenarlas fueron las protagonistas de una mañana de color y literatura.