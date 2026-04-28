Los alumnos de Primaria pueden participar en un concurso para dibujar su rincón favorito de la Región

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha convocado otro año más el tradicional concurso ‘Dibuja tu rincón favorito de la Región de Murcia’. Dirigido a los estudiantes de Primaria, busca que estos conozcan el significado del Día de la Región, que se celebra el 9 de junio, a la vez que aprenden aspectos destacados del patrimonio histórico, cultural y paisajístico de la Comunidad Autónoma.

Esta iniciativa educativa tiene como objetivo que el alumnado conozca los lugares más emblemáticos del patrimonio cultural de la Región de Murcia, su riqueza y diversidad cultural, así como el desarrollo de aptitudes artísticas a través de las obras pictóricas de lugares representativos de la Región.

Los trabajos que presenten los alumnos deben ser originales y podrán emplear cualquier técnica, como carboncillo, acuarela, lápiz, ceras, etc., en formato A4 e incluirán una breve descripción, 200 palabras, del rincón escogido.

El concurso cuenta con cuatro categorías: para el alumnado de 1º a 3º de Primaria; alumnado de 4º a 6º de Primaria; alumnado con necesidades especiales, aulas abiertas y alumnado de centros de Educación Especial de 1º a 3º de Primaria; y alumnado con necesidades especiales, aulas abiertas y alumnado de centros de Educación Especial de 4º a 6º de Primaria.

Los centros educativos tendrán que elegir dos dibujos finalistas, por su originalidad, calidad técnica y estética, y tendrán de plazo hasta el 15 de mayo para remitirlos, a través de la Sede Electrónica de la Comunidad (procedimiento 2419).

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Los escolares premiados recibirán un diploma. La información de esta convocatoria y los trabajos premiados se publicarán en la página web del Servicio de Programas Educativos.