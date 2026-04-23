Los alumnos de la Región podrán conocer los caminos de peregrinación que conducen a Caravaca

Un total de 65 alumnos del IES José Planes de Murcia han finalizado su Ruta Jubilar Cicloturista a Caravaca de la Cruz, en la que han trabajado tres años para la creación de distintos materiales interactivos.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, junto con el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, acompañó al alumnado en parte de la etapa final del camino.

Marín anunció que “el Gobierno regional estudia, con la Fundación Camino de la Cruz, la puesta en marcha de un programa educativo para alumnado relacionado con el Camino de la Cruz”.

65 alumnos del IES José Planes finalizan su Ruta Jubilar Cicloturista a Caravaca de la Cruz

El responsable de Educación incidió en que “Caravaca es una de las fuentes del patrimonio más importante que tiene nuestra Comunidad Autónoma”, destacando que “disfrutar y conocer el patrimonio natural, cultural, histórico, religioso de nuestra región, es un valor añadido al aprendizaje en el sistema educativo”.

Por su parte, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, subrayó que “este proyecto va más allá de una peregrinación, de conocer Caravaca o los Caminos de la Cruz, es dar a conocer el patrimonio y los valores de esta región”, en este sentido matizó que “iniciativas como esta suponen una manera activa de hacer región”.

Vía Verde del Noroeste

En el interior de la Basílica / Enrique Soler

Los estudiantes han hecho el camino a pie, desde Cehegín, o en bicicleta, desde su instituto, ubicado en Espinardo (Murcia), a través de la Vía Verde del Noroeste, hasta llegar a la Basílica de la Vera Cruz. Además de los 37 alumnos murcianos, han participado 28 estudiantes franceses, del Collège Francois Mugnier (Bons-en-Chablais), que se encuentran de intercambio en la Región.

Los estudiantes han hecho el camino a pie, desde Cehegín, o en bicicleta, desde su instituto, ubicado en Espinardo (Murcia),

Cruce de caminos

Participantes en el proyecto / Enrique Soler

Esta actividad, denominada ‘Cruce de caminos’, es un proyecto educativo innovador que conecta a los jóvenes con el patrimonio cultural de la Ruta Jubilar. Se trata de una experiencia inmersiva que combina actividad física, idiomas, alimentación saludable, medio ambiente, historia y cultura.

La ruta es totalmente inclusiva y, para su organización, se han realizado varios materiales interactivos como guías en distintos idiomas, una ruta en Google Maps con puntos de interés para los peregrinos, la recreación del camino en Minecraft y la elaboración de juegos educativos interactivos virtuales de la ruta jubilar. Todo el material es accesible y está en varios idiomas, y ha sido creado por alumnado de Formación Profesional Básica y cuarto de la ESO.