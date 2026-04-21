Nuevos conocimientos científicos sobre el trastorno del espectro autista

En este artículo vamos a continuar la crónica del VI Congreso Internacional de Autismo celebrado en la Región de Murcia, del pasado mes de marzo.

La dietista-nutricionista especializada en autismo Patricia Esteban moderaba el simposio ‘Alimentación y nutrición en el espectro del autismo: abordaje de sus dificultades desde un enfoque interdisciplinar’. En este simposio se nos informó de que las personas con autismo suelen rechazar ciertos alimentos por su textura, su sabor-olor y que las texturas más rechazadas eran las texturas mixtas. Por otro lado, dichas personas manifiestan ciertos rituales, como comer siempre en el mismo lado de la mesa, separar los alimentos por colores o formas, etc. Encontramos dos perfiles en cuanto a la alimentación, los que preferían los alimentos triturados, donde no pueden quedar trozos de comida esparcidos por el puré, o las personas que comen alimentos sólidos pero que manifiestan un repertorio limitado. La experta estableció unos patrones para conseguir que los menores con TEA puedan ir sumando alimentos nuevos a su repertorio. Los seis pasos son: tolerar, interactuar con el alimento, olerlo, tocarlo, probarlo y por último comerlo. Estos pasos se van haciendo de manera gradual, hasta que el menor consigue integrarlos en su dieta.

En la mañana del viernes 13 de marzo, se llevó a cabo la primera ponencia titulada ‘Tecnología en continua evolución para el autismo: acumulando evidencia, avanzando en inclusión’, de la doctora Patricia Pérez-Fuster. Dicha ponente comentó diversas aplicaciones y herramientas para trabajar con las personas TEA. Entre ellas destacamos: Pictograma Room, una app de realidad aumentada, donde el niño se ve reflejado en la pantalla y puede realizar trabajos motrices; IVRAP, una app de realidad virtual aportando un entorno inmersito para que los niños trabajen las habilidades conceptuales; EMPOWER, una herramienta con diferentes juegos para fortalecer las funciones ejecutivas. Las conclusiones de dicha ponencia estaban enfocadas al buen uso de las tecnologías para mejorar las habilidades cognitivas y motrices de los niños con TEA.

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La siguiente ponencia fue: ‘APP INCE: Evaluación del eje intestino-cerebro a través de la reactividad sensorial, el dolor y los síntomas gastro-intestinales en autismo’, del doctor en Psicología Agustín Ernesto Martínez-González. Dicho ponente comentaba que un porcentaje de las personas con TEA presentan síntomas gastrointestinales, problemas que podían llevar a los pacientes a conductas autolesivas. El doctor pone sobre la mesa la importancia del eje intestino-cerebro y lanza la cuestión de cómo las bacterias pueden estar influyendo en el comportamiento y si la flora intestinal influye en el estado emocional. Este experto comentaba que entre un 40-60% de las personas con TEA padecen estreñimiento y se centraba en la relación entre la triada ansiedad-hiperactividad sensorial-dolor abdominal. Donde una mayor sensibilidad se relaciona con mayores problemas intestinales, mayor dolor y mayor comportamiento repetitivo. Por último, el doctor nos muestra una aplicación donde a través de una serie de preguntas se puede valorar el dolor intestinal y el TEA. Esta app realiza un informe sensorial personalizado.