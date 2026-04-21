Nueva etapa de ‘Reciclando en mi cole y en mi barrio’

El Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con PreZero, impulsa una nueva fase de expansión del programa educativo ‘Reciclando en mi cole y en mi barrio’, reforzando su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular en el municipio.

La iniciativa incorpora este año a los centros educativos CEIP Federico de Arce y CEIP Maestro José Castaño, ampliando su alcance al entorno del Jardín de la Seda. Asimismo, da un paso decisivo hacia la inclusión social al integrar a las entidades ASSIDO y Fundown, cuyos usuarios participarán activamente en las acciones de sensibilización ambiental.

El CEIP Federico de Arce acogió la presentación de esta nueva etapa, en un acto presidido por la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, junto al director de PreZero en Murcia, José Manuel García.

El programa, que inició su recorrido en el Distrito Este (La Fama y Vistabella) y se ha consolidado en barrios como El Carmen, Infante Juan Manuel, Nuestra Señora de la Fuensanta y Buenos Aires, continúa así su crecimiento territorial y social.

Rebeca Pérez destacó el carácter integrador de la iniciativa, subrayando que «este programa consolida un espacio de colaboración real entre educación ambiental y participación ciudadana, en el que centros educativos y entidades sociales se convierten en agentes activos en la transformación de Murcia hacia un modelo más sostenible».

Por su parte, José Manuel García puso el foco en la importancia de la educación desde edades tempranas: «Construir un futuro circular exige actuar desde la base. El papel del profesorado es clave para trasladar este compromiso a los alumnos, que se convierten en auténticos motores de cambio en sus barrios».

La programación del primer semestre contempla un calendario de acciones coordinadas entre el Ayuntamiento, PreZero, los 25 centros participantes y las entidades sociales vinculadas. Entre las iniciativas más destacadas figura el ‘Reto Río Limpio’, una campaña orientada a concienciar sobre el impacto de la correcta separación de residuos en la protección del ecosistema del río Segura.

El programa culminará el próximo 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente

De forma paralela, se mantendrán actividades permanentes como las visitas a los Ecopuntos Móviles y el proyecto ‘Recreos 0’, centrado en la reducción de residuos plásticos y envases en los centros escolares. Además, se reforzará el enfoque comunitario mediante jornadas intergeneracionales con la participación de centros de mayores y comercio local.

El programa continuará apoyándose en la figura de Drilo el Cocodrilo como herramienta pedagógica. A través de actividades teatrales y musicales, más de mil alumnos trabajarán conceptos clave como la reducción y el reciclaje, con canciones como La Papelera o Las Cuatro Erres.

El personaje también estará presente en eventos urbanos, trasladando estos valores más allá del entorno escolar.

La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía manifestó que el objetivo es «concienciar a nuestros líderes del futuro, que son los niños que tenemos en nuestros colegios, de la importancia de preservar todo nuestro entorno y de actuar en todo lo que podamos para mejorarlo».

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‘Reciclando en mi cole y en mi barrio’ se sustenta en una red de centros educativos, entre los que se encuentran Nuestra Señora del Carmen, Félix Rodríguez de la Fuente, Ciudad de Murcia, Los Álamos, Barriomar 74, San Andrés, San Juan, Cierva Peñafiel, Vistabella, Narciso Yepes, Nuestra Señora de la Paz, María Maroto, San Pablo, Andrés Baquero, Alejandro Valverde, Herma, José Loustau, Nuestra Señora de los Buenos Libros, Divino Maestro, Colegio Parra y Santa María de la Paz, además de las nuevas incorporaciones.