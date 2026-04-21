Molina de Segura presenta la Muestra de Teatro Escolar 2026

Las concejalías de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Molina de Segura organizan la Muestra de Teatro Escolar 2026, que se celebra durante los meses de abril, mayo y junio en el Teatro Villa de Molina, con entrada gratuita, y la participación de alumnos y alumnas de los IES Cañada de las Eras, IES Vega del Táder, IES Francisco de Goya, IES Eduardo Linares Lumeras, Colegio Salzillo, Colegio El Taller, Liceo Francés, CEP Nª de la Consolación, CEIP Vega del Segura, CEIP Tierno Galván, Aula Abierta del IES Eduardo Linares, Aula Abierta del CEIP El Sifón, CEIP San Antonio, CEIP Maestro Francisco Martínez Bernal, Aula Abierta del IES Cañada de las Eras y CEIP El Romeral.

La iniciativa fue presentada en rueda de prensa la pasada semana en el hall del Teatro Villa de Molina, por la concejala de Cultura y Educación, María Hernández, el presidente de la Asociación de Amigos y Amigas del Teatro Villa de Molina, Fernando de Arce, y la profesora del IES Eduardo Linares Lumeras, Laura Martínez.

Según la edil de Cultura, María Hernández, «la muestra de teatro escolar es una maravillosa oportunidad para que el alumnado molinense pueda representar una obra teatral en el Teatro Villa de Molina, lo que seguramente le va a suponer una experiencia inolvidable».

Esta actividad va dirigida a fomentar el gusto por el arte escénico en los alumnos de los centros educativos de la ciudad. No solamente para que muestren su faceta artística teatral, sino también para que aprendan a desarrollar el espíritu crítico que les provoca la recepción de un espectáculo que va dirigido especialmente a ellos como el público ideal.

Esta muestra de teatro es la motivación que hace que los alumnos se esfuercen durante todo el curso en la puesta en escena de una obra dramática. Estas representaciones, en algunos casos de textos creados por los propios alumnos de forma colectiva, contienen toda la ilusión de unos actores principiantes y aficionados a los que se les va a otorgar el privilegio de actuar por un día como actores profesionales y consagrados en el Teatro Villa de Molina.

La muestra ha sido puesta en marcha por las concejalías de Educación y Cultura, junto a la dirección del Teatro Villa de Molina, AFEReM (Una Educación para el Siglo XXI) y la Asociación de Amigos y Amigas del Teatro Villa de Molina.

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