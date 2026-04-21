Más de mil alumnos descubren la música sinfónica en el Conservatorio

Más de 1.000 alumnos disfrutaron de los dos conciertos organizados por Educación del Ayuntamiento y el Conservatorio de Cartagena. Ambas sesiones se realizaron en el salón de actos del Conservatorio y los asistentes fueron seleccionados a través de un programa educativo ofertado a los centros educativos desde el Consistorio, siendo una actividad gratuita que busca divulgar la música.

En concreto, asistieron estudiantes de los centros educativos Asdrubal, Antonio Ulloa, San francisco Javier, Franciscanos, Poeta Antonio Oliver, Mare Nostrum, Mastia y Jose María La Puerta. Está previsto que en la próxima sesión, mañana miércoles, acudan alumnos de Maristas, Cuatro Santos, Mediterráneo, San Ginés de la Jara, Virgen de Begoña y Ciudad Jardin.

Estos conciertos escolares se vienen celebrando para alumnado de Educación Primaria y están diseñados por especialistas instrumentales para estimular la experiencia estética y musical del público infantil; así como como la presentación de cada uno de los diferentes instrumentos que conforman la orquesta sinfónica. Los estudiantes pudieron disfrutar conociendo y escuchando diferentes instrumentos orquestales tanto de cuerda como de viento metal, viento madera y de percusión.

El repertorio seleccionado para la ocasión consistió en piezas clásicas conocidas de ilustres compositores a lo largo de la historia de la música y en adaptaciones de bandas sonoras de películas y series de dibujos tales como Piratas del Caribe, Ritmo latino, Doraemon, Mario Bros, Soda pop, Baby shark, La bella y la bestia y Golden, entre otras piezas.

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Además, durante las sesiones se animó a los estudiantes a inscribirse en la oferta formativa del Conservatorio de Cartagena, cuyo plazo de admisión de nuevos alumnos, tanto de música como de canto, finaliza el próximo viernes.