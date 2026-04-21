Ciencia
El colegio Fuensanta lanza su propia misión ‘Artemis III' y pone rumbo a un futuro sin límites
Docentes y alumnos transforman el centro educativo de La Algaida en un Cohete de la NASA para inaugurar su Semana Cultural
L.O.
En una maniobra sin precedentes en el ámbito educativo local, el Colegio Ntra. Sra. de la Fuensanta dio inicio a su esperada Semana Cultural con un despliegue tecnológico y creativo: el lanzamiento simulado de la misión Artemis III Fuensantica.
Bajo el lema ‘The Wonders of the Universe’, dentro de su programa Etwinning, el centro fue transformado íntegramente en un cohete espacial de vanguardia. Dentro de este programa mantuvieron una videollamada en directo con los ingenieros espaciales, donde los alumnos pudieron preguntar en inglés todas sus curiosidades, que luego se enviaron en forma de trabajo a los distintos estados miembros del programa Etwinning. Los pasillos se convirtieron en túneles de inducción, salas de control envueltas en atmósferas de luz roja y azul, y una tripulación docente uniformada con trajes de astronauta. Fueron escenario de un despegue simbólico que busca algo más que enseñar ciencia: busca inspirar a las nuevas generaciones a alcanzar metas imposibles.
Desde la dirección del centro señalaron que «no estamos solo celebrando una semana temática; estamos enviando un mensaje a nuestros alumnos: son los tripulantes del futuro y están listos para cualquier desafío que se propongan».
A diferencia de las misiones convencionales, el Artemis III del Colegio Fuensanta no transporta satélites, sino el cargamento más valioso de la región: los sueños de su alumnado. Durante el acto de apertura, se puso de manifiesto que la educación es el motor que permitirá a estos jóvenes llegar a lugares donde la vista aún no alcanza.
El realismo de la ambientación, que incluye paneles de control interactivos, señalética de seguridad espacial y una estética futurista, convierte esta iniciativa en un referente de Innovación Educativa y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), posicionando al colegio a la vanguardia pedagógica.
La misión Artemis III es solo el punto de partida de una semana repleta de actividades que integran la ciencia, la tecnología y los valores humanos.
Además este centro consiguió un gran hito, ya que fue nombrado directamente desde la retransmisión del cohete Artemis II de Nasa España, único centro murciano y español que se nombró en plena retransmisión en directo delante de millones de telespectadores, señalan.
Además, lograron llevar la bandera de su colegio y el nombre de La Algaida, Archena y de Murcia a los pies del famoso cohete gracias al contacto con los ingenieros espaciales de la NASA.
El Colegio Ntra. Sra. de la Fuensanta invita a seguir de cerca este viaje a través de sus canales oficiales.
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