El CEIP San Juan de las Águilas entrevista al alcalde Cristóbal Casado en su podcast escolar

El CEIP San Juan de las Águilas continúa con su podcast escolar ‘San Juan en las Ondas’. En sus ya tres cursos de andadura, ha constituido un espacio en el que alumnado y profesorado comparten experiencias y abordan temas vinculados con la vida del centro.

Publicado en formato audiovisual en el canal de YouTube (CEIP SAN JUAN DE LAS ÁGUILAS - Joaquín Martínez) del mismo centro escolar, el programa, conducido por alumnos de 5º como presentadores o entrevistadores, ha tratado contenidos como la bienvenida al nuevo curso, la celebración del Día de la Paz, el Día del Libro o el Día de la mujer, además de incluir entrevistas relacionadas con el centro de interés del curso a personajes destacados de su carnaval escolar y a diversas personalidades del municipio, como la maestra y escritora Carmen Piñero o el director de cine Joaquín Carmona.

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En su capítulo número 28, el podcast contó con un invitado de excepción: el recién nombrado alcalde de Águilas, Cristóbal Casado. Durante la entrevista, compartió con los alumnos y alumnas recuerdos de su infancia y su etapa escolar, así como detalles sobre su trayectoria hasta llegar a la alcaldía y próximos proyectos.