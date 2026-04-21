El CEIP Juan XXIII Las Lumbreras, parte de un proyecto eTwinning europeo

Este curso escolar se han asociado en un proyecto eTwinning europeo el CEIP Juan XXIII Las Lumbreras de Monteagudo, el CEIP La Cruz de El Campillo del Esparragal, el CEIP Miguel Hernández de Jumilla y dos institutos de Portugal: Escola Secundaria de Penafiel en Penafiel y Agrupamento de Escolas Sebastiao de Gama en Setúbal, colaborando docentes, alumnado y familias de Infantil, Primaria y Secundaria. Teniendo en cuenta las capacidades de los alumnos, adaptan los distintos niveles de colaboración, y realizan los trabajos colaborativos por equipos mixtos de los centros educativos.

En el proyecto ‘EartheTwinning. Conectando con la Tierra desde Europa’, pretenden difundir la importancia de la agricultura, la ganadería y el medio ambiente. Como es posible ver en el blog earthetwinning.blogspot.com y en la página de Twinspace del propio proyecto eTwinning, dedican la investigación y trabajos colaborativos a estos temas.

Hasta el momento, han investigado sobre los animales de granja, haciendo trabajos sobre estos en francés, y también los más pequeños han visitado una granja escuela.

El CEIP Juan XXIII Las Lumbreras también ha visitado una almazara y el museo del vino en Jumilla, aprendiendo sobre todo el procedimiento en cuanto al aceite y la uva y sus derivados, además de realizar un almuerzo de convivencia con el centro educativo de Jumilla, el CEIP Miguel Hernández.

Uno de los productos colaborativos que realizan entre todos los socios es un compilatorio de mujeres destacadas en el ámbito de la agricultura, la ganadería y el medio ambiente, conmemorando así el Día de la Mujer y el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para animar a las mujeres en estas profesiones, que mayormente realizan hombres. El repositorio se realiza en inglés, francés y español.

Otro producto colaborativo es un mapa interactivo en varios idiomas, recogiendo toda la información de Portugal y España en cuanto a cultivos, ganadería y acciones medioambientales.

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Y, además, han diseñado la letra de una canción entre todos los socios, que quieren cantar por estrofas en distintas lenguas para que llegue al todo el mundo. La base musical es gentileza de Peter Riff, músico murciano.