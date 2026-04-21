El CEIP Antonio Ulloa, en bici al cole

El pasado viernes, más de 50 alumnos del Colegio Antonio Ulloa de Cartagena, junto a maestros y padres, participaron en una actividad muy especial enmarcada dentro del programa europeo STARS.

Realizaron un recorrido en bicicleta para llegar al centro educativo, promoviendo así el uso de este medio de transporte saludable y sostenible.

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de acciones que buscan animar y capacitar a toda la comunidad educativa de la Región de Murcia en el uso habitual de la bicicleta como forma de desplazamiento al colegio. El programa STARS (’Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools’, por sus siglas en inglés), desarrollado en colaboración con la Dirección General de Tráfico, tiene como objetivo fomentar cambios positivos en las pautas de movilidad de las comunidades educativas, incrementando los desplazamientos activos y autónomos, ya sea a pie o en bicicleta.

A través de estas acciones se persigue reducir el sedentarismo entre los jóvenes, potenciar su autonomía personal y, al mismo tiempo, disminuir las emisiones contaminantes derivadas del uso intensivo del vehículo privado.

Durante la ruta en bicicleta, alumnos, maestros y padres pudieron compartir conocimientos y prácticas relacionadas con la seguridad vial, tales como el respeto a las normas de circulación, el uso adecuado del casco y la señalización correcta durante el trayecto.

De este modo, no solo se fomentó un estilo de vida activo y saludable, sino también la conciencia sobre la importancia de circular con responsabilidad para proteger la integridad de todos los usuarios de la vía.

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Además, el programa STARS impulsa mejoras en el entorno urbano mediante procesos participativos, con el fin de hacer los barrios más amables y seguros para peatones y ciclistas.