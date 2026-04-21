El CEIP Antonio Monzón de Beniel cruza fronteras

El nombre de Beniel resonó con fuerza en el panorama educativo internacional. Virginia Imbernón Sainz, docente del CEIP Antonio Monzón, participó recientemente en el prestigioso congreso sobre bienestar plurilingüe organizado por el Centro Europeo de Lenguas Modernas (ECML/CELV) del Consejo de Europa en Graz, Austria.

Bajo el marco del programa 2024-2027 de la institución europea, el proyecto titulado ‘Fostering the plurilingual wellbeing of language teachers’ (’Fomentando el bienestar plurilingüe de los docentes de lenguas’) reunió a expertos y educadores seleccionados de todo el continente. Virginia Imbernón acudió como representante de España, tras ser nominada por las autoridades nacionales, para trabajar en las nuevas directrices que definirán la educación de lenguas en Europa durante los próximos años.

El bienestar del docente como clave del éxito

El congreso se centró en un concepto innovador: el «bienestar plurilingüe». Según los organizadores del proyecto, el éxito de la educación multilingüe no depende solo de los materiales, sino de que los propios maestros se sientan cómodos y valoren su propio repertorio lingüístico y cultural. Durante las sesiones de trabajo, Imbernón y el resto de expertos internacionales colaboraron en la creación de un ‘Toolkit’ (Caja de herramientas). Este conjunto de recursos prácticos permitirá a profesores de toda Europa reflexionar sobre su identidad lingüística y mejorar sus prácticas en el aula, promoviendo una cultura democrática y diversa.

La participación de la docente del colegio Antonio Monzón supone un hito para la comunidad educativa de la Región de Murcia. «La presencia de Virginia en Graz no solo sitúa a nuestro centro en el mapa educativo europeo, sino que permite traer a las aulas de Beniel las metodologías más vanguardistas y humanas en la enseñanza de idiomas», señalan fuentes del entorno educativo.

El proyecto Pluriwell, coordinado por la investigadora española Caterina Sugranyes, continuará su desarrollo hasta 2026, año en el que se presentarán oficialmente los resultados finales en todos los Estados miembros del Consejo de Europa.

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Gracias a la contribución de docentes como Imbernón, el futuro de la educación de lenguas se encamina hacia un modelo donde la identidad, la cultura y el bienestar emocional del maestro son los pilares fundamentales.