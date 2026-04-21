Aqualia y el Consistorio de Caravaca entregan los premios del concurso ‘Misión RegenerACCIÓN’

Aqualia y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz entregaron los premios del Concurso Digital de Aqualia ‘Misión RegenerACCIÓN!’, en el que cuatro alumnos de Caravaca de la Cruz resultaron finalistas entre más de 9.300 participantes de toda España. Los jóvenes artistas podían demostrar su creatividad para combatir el avance de la desertificación por todo el planeta y pasar a la RegenerACCIÓN, recuperando las zonas dañadas con la ayuda de una buena gestión del ciclo integral del agua.

Marta Iglesias Domingo y Clara Martos Coronado, del centro El Salvador; Elena Lorente García, del Colegio Virgen de la Candelaria Barranda; y Javier Miñano Naranjo, del Colegio Nuestra Señora de la Consolación, fueron reconocidos con un premio que incluye una tarjeta regalo de 30 euros para material deportivo, una mochila y una botella de agua reutilizable.

La entrega se realizó en el Parque García Esteller y contó con la presencia de la concejala de Medio Ambiente, Ana Belén Martínez, y el concejal de Educación, José Fernández, representando al Ayuntamiento; y del responsable de Aqualia en el municipio, Mario González.

El certamen, dirigido a estudiantes de 3º y 4º de Primaria, invitaba a los participantes a crear sus trabajos a través de la web www.aqualiayods6.com. En esta edición, los jóvenes artistas han tenido que demostrar su creatividad para combatir el avance de la desertificación y promover la RegenerACCIÓN, apostando por recuperar zonas degradadas y defender la importancia de una gestión sostenible del ciclo integral del agua.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Aqualia y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz con la educación ambiental, la concienciación social y el apoyo a actividades que fomentan la creatividad, la sostenibilidad y los valores responsables entre los más jóvenes.

En marcha la edición del concurso de este año

Hasta principios de junio, los escolares pueden presentar sus trabajos para la edición del concurso de este año, que por primera vez se amplía también a los alumnos de 5º de Primaria. En esta ocasión, los jóvenes artistas viajarán al pasado para mejorar el futuro del planeta. Bajo el lema ‘Los Guardianes Sostenibles en el misterio del hilo azul’, el certamen propone una aventura por las antiguas civilizaciones para conocer la evolución del cuidado y la gestión del agua a lo largo de la historia e intentar resolver el misterio de la escasez actual del recurso.

Los participantes optarán a conseguir 10 premios individuales para los ganadores, (10 tarjetas para material deportivo valoradas en 250 euros cada una); 250 premios para los niños finalistas (tarjetas de 30 euros para material deportivo); y un premio colectivo para un colegio (un vale de 1.000 euros para material educativo).

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El nombre de los ganadores se difundirá a partir del 5 de junio (Día Mundial del Medioambiente) a través de la web del Concurso y en todas las oficinas de Aqualia.