La paloma que se equivocaba

Se equivocó la paloma,

de Rafael Alberti

Se equivocó la paloma.

Se equivocaba.

Por ir al Norte, fue al Sur.

Creyó que el trigo era agua.

Se equivocaba.

Creyó que el mar era el cielo;

que la noche la mañana.

Se equivocaba.

Que las estrellas eran rocío;

que la calor, la nevada.

Se equivocaba.

Que tu falda era tu blusa;

que tu corazón su casa.

Se equivocaba.

(Ella se durmió en la orilla.

Tú, en la cumbre de una rama.)

***

Cuántas veces me equivoqué

por querer alcanzar una orilla

y terminar nadando en sentido contrario.

Persiguiendo sueños,

acabé con los pies clavados en la tierra,

mirando al cielo

como si aún pudiera tocarlo.

Pero aprendí algo:

que el error también es camino,

y que quien no se atreve

ni cae… ni vuela.

Hubo días en los que elegí la calma,

la rutina tibia,

la seguridad de lo conocido,

aunque me apagara por dentro.

Ahora, a ratos, me lanzo.

Persigo un destello,

me abrazo a una ilusión,

le doy nombre a una meta.

Tal vez no llegue a la primera,

tal vez tropiece mil veces,

pero en cada caída

recojo algo que me enseña a seguir.

Porque es cuando no lo intento

cuando el corazón se me queda en silencio,

cuando deja de latir

al compás de lo que sueño.

Así que sueña,

vive,

equivócate sin miedo,

haz del tropiezo un maestro.

Y no dejes que nadie

apague lo que arde en ti.

Tus sueños no son ruido,

son sagrados.

Sueña.

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Vive.