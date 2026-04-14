Agente Amigo
MiRA revoluciona la formación docente
Víctor J. Navarro
Las jornadas MiRA de Educación Primaria, impulsadas por Grupo Anaya, arrancaron el pasado 11 de abril en Cartagena con una acogida extraordinaria y un amplio respaldo del profesorado de la Región de Murcia. Este ciclo formativo, concebido para sentir y vivir el nuevo aprendizaje, ofrece a los docentes cuatro encuentros independientes en los que cada participante puede elegir la sede que mejor se adapte a sus intereses: Cartagena (11 de abril), Lorca (18 de abril), Murcia (25 de abril) y Jumilla (9 de mayo).
Bajo una propuesta que destaca por su cercanía, su innovación y su carácter eminentemente práctico, las jornadas reúnen a ponentes de primer nivel. Entre ellos, Toni García Arias, que profundiza en la educación personalizada e individualizada como vía para el éxito escolar; y Pascual Muñoz, agente tutor especializado en convivencia educativa, que comparte una visión directa y realista sobre responsabilidad digital y prevención de conflictos en el entorno escolar.
Uno de los momentos más esperados de cada encuentro lo protagoniza la reconocida ilustradora Violeta Monreal, que conduce un taller exclusivo centrado en El retrato del alma, una propuesta creativa que conecta emoción, arte y educación. Su intervención culmina con la rifa del dibujo realizado en vivo y la entrega de obsequios a los asistentes. Cada jornada finaliza con un cóctel, un espacio perfecto para el intercambio de ideas y la creación de redes profesionales.
El programa se completa con la participación de profesionales de la narración oral y la animación lectora, especialmente en la sesión de Jumilla, que incorpora un espacio narrativo maridado con vinos de la Bodega Juan Gil, anfitriona de la última jornada.
Con esta iniciativa, Grupo Anaya vuelve a situar a la Región de Murcia en el mapa de la innovación educativa, ofreciendo a los docentes un espacio inspirador que combina formación, creatividad y reflexión pedagógica. Todo ello enmarcado en un evento cuidado al detalle, cuya presentación y cierre corren a cargo de Fran Bermejo y Carlos Viedma, un auténtico cartel de lujo que aporta cohesión, dinamismo y cercanía a cada jornada. De este modo, las jornadas MiRA no solo se consolidan como una propuesta formativa de referencia, sino también como una experiencia completa que impulsa el aprendizaje compartido y fortalece la comunidad educativa.
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