IX Semana de la Salud y la Actividad Física en el CEIP San Cristóbal de Lorca

El CEIP San Cristóbal de Lorca inicia el tercer trimestre del curso con la celebración de su IX Semana de la Salud y la Actividad Física.

Una semana repleta de experiencias saludables que abarca desde el almuerzo, la actividad física y el autocuidado, al uso de pantallas.

Como en ediciones anteriores se realizaron distintas rutas de senderismo urbano y en el entorno natural. En esta ocasión al Cejo de los Enamorados, acompañados por el ex director del centro Ginés Díaz, gran conocedor de la zona y de las leyendas que alberga.

También se realizó una ruta urbana al enclave de el Calvario para realizar una sesión de taichí.

Para desarrollar esta intensa semana, además de contar con la implicación del equipo docente, también se contó con la colaboración de diferentes profesionales y entidades a las que agradecen su apoyo: Equipo Gol de Corazón Infinito; Club de Baloncesto Lumbreras; Club Balonmano Lumbreras; Club Eliocroca de voleibol; sensei Mohamed; Mari Carmen Romero, boxeadora; Angélica Aragón, nutricionista; Rocío Pérez, enfermera escolar; Catering Antonia Navarro y AMPA del CEIP San Cristóbal.

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En la clausura, para entregar reconocimientos al alumnado, se contó con Úrsula Ruiz, 23 veces campeona de España y olímpica, y con David Salvador González y José Manuel García de Las Bayonas, director y responsable del Plan de Salud del CEIP Ana Caicedo Richard, referentes en la promoción de hábitos saludables con su programa Healthy Family, reconocido a nivel nacional con el premio Estrategia Naos.