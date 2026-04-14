El CEIP Don José Marín estrena cuatro aulas

El alumnado del colegio Don José Marín de Cieza estrena cuatro nuevas aulas más funcionales y adaptadas destinadas a apoyos educativos. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, junto a la concejal de Educación del Ayuntamiento, María Turpín, y el director del centro, Pablo Piñera, visitaron la pasada semana las nuevas aulas del colegio, que darán servicio a casi un centenar de alumnos de 3 a 12 años.

Las obras han consistido en la demolición completa de las antiguas aulas, para generar un espacio diáfano que permitiera replantear su distribución de manera más funcional y acorde a las necesidades del centro, con la creación de cuatro nuevas aulas. El aula de mayor tamaño se destinará a apoyos ordinarios, mientras que las otras tres se utilizarán para apoyos específicos de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. El CEIP Don José Marín cuenta con un total de 23 aulas.

El titular de Educación destacó que «la incorporación de estas cuatro nuevas aulas refuerza el compromiso del Gobierno regional con la atención a la diversidad, dotando de mejores recursos a los centros educativos de la Región para ofrecer una enseñanza de calidad en la que ningún alumno se quede atrás».

La inversión que han supuesto las obras para la adecuación y rehabilitación integral de los nuevos espacios asciende a 75.000 euros. Entre las obras realizadas destaca la instalación de carpintería metálica que mejora el aislamiento del centro, nuevas puertas, aseos totalmente renovados así como la adaptación de la instalación eléctrica a la actual normativa vigente, apostando por la eficiencia y el ahorro energético.

146.000 euros de inversión en Cieza

El Gobierno regional ha invertido en el municipio de Cieza 146.000 euros en obras de mejora en centros educativos. Además de la inversión realizada en el CEIP Don José Marín, ha destinado más de 38.000 euros a la reparación de los circuitos de calefacción en el colegio Pedro Rodríguez, así como 33.000 euros en la reparación de la pista deportiva del IES Diego Tortosa.

El ejecutivo regional destinó el pasado año 34 millones de euros en nuevas infraestructuras educativas. Entre los principales proyectos se encuentra la inauguración de los nuevos colegios de La Aljorra (Cartagena) y el Sagrado Corazón de Librilla; y las ampliaciones del colegio de Almendricos (Lorca), la Escuela de Hostelería de Cartagena, el IES Las Salinas del Mar Menor (Cartagena), el colegio Petra Sánchez (Los Alcázares) y el IES Mar Menor (San Javier).

Además, también en 2025 se invirtieron 12 millones en la mejora de la eficiencia energética, el cambio de cubiertas, la instalación de placas solares y la rehabilitación de edificios educativos; y 4,2 millones de euros en la construcción y ampliación de escuelas infantiles municipales y la adecuación de aulas de 2-3 años en colegios públicos para ampliar el número de plazas gratuitas; y la adecuación de espacios para destinarlos a comedores escolares.

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La inversión en la renovación de los espacios escolares, con aulas más flexibles y adaptadas, favorece, entre otras cosas, la inclusión y el bienestar emocional del alumnado. Además, permite integrar mejor la tecnología y responder a las necesidades actuales de la educación, preparando a los estudiantes para un mundo cambiante y potenciando tanto su desarrollo académico como personal de forma más eficaz.