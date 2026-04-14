El CEIP La Cruz de Totana lleva a cabo la XIX Semana de la Salud

El CEIP La Cruz de Totana llevó a cabo su XIX Semana de la Salud, con actividades como ‘Caminando al cole’, a la que cada día más familias se suman.

También tuveron al policía tutor Alfonso, compartiendo su cercanía y labor educativa con los alumnos, y un desayuno saludable, gentileza de la AMPA. Realizaron rutas por el entorno más cercano para concienciar sobre la basura y el reciclaje, talleres de de salud emocional, risoterapia, música terapéutica y teatro terapéutico, de la mano de la asociación Puente Gotas de Luz, y un taller de educación afectivo-sexual, con la colaboración de la enfermera escolar, Verónica Zamoraempranas, así como charlas de higiene dental, en Educación Infantil, con Ana Belén Cánovas, madre de un alumno.

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Desde el centro agradecen la participación de toda la comunidad educativa.