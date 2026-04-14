Vida sana
El CEIP La Cruz de Totana lleva a cabo la XIX Semana de la Salud
L.O.
El CEIP La Cruz de Totana llevó a cabo su XIX Semana de la Salud, con actividades como ‘Caminando al cole’, a la que cada día más familias se suman.
También tuveron al policía tutor Alfonso, compartiendo su cercanía y labor educativa con los alumnos, y un desayuno saludable, gentileza de la AMPA. Realizaron rutas por el entorno más cercano para concienciar sobre la basura y el reciclaje, talleres de de salud emocional, risoterapia, música terapéutica y teatro terapéutico, de la mano de la asociación Puente Gotas de Luz, y un taller de educación afectivo-sexual, con la colaboración de la enfermera escolar, Verónica Zamoraempranas, así como charlas de higiene dental, en Educación Infantil, con Ana Belén Cánovas, madre de un alumno.
Desde el centro agradecen la participación de toda la comunidad educativa.
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