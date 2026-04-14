El CEIP Cristo del Consuelo de Cieza lleva la inclusión y la cultura a Portugal

La expedición del CEIP Cristo del Consuelo a Portugal, iniciada el pasado 8 de marzo, representa la puesta en marcha de un detallado Plan Erasmus+ diseñado para transformar la experiencia educativa de sus alumnos de 6º de Primaria. Este proyecto, que involucra a 30 estudiantes y cuatro maestros, tiene como piedra angular la inclusión real, garantizando que alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo participen plenamente en una experiencia de aprendizaje internacional.

Tras cruzar la frontera el 9 de marzo, el grupo fue recibido en el Agrupamento de Escolas Professor Armando de Lucena (AEPAL), ubicado en Malveira. En este centro de acogida, los alumnos españoles participaron en dinámicas escolares y actividades conjuntas con estudiantes portugueses, un intercambio diseñado para fomentar la conciencia intercultural, la interacción informal y la ciudadanía activa. Las jornadas en el centro finalizaron con sesiones de reflexión compartida sobre la experiencia de movilidad, reforzando los lazos de colaboración entre ambas instituciones europeas, permitiendo que los alumnos comprendan los valores de solidaridad y respeto a la diversidad que promueve la Unión Europea.

Cada parada del itinerario fue seleccionada para cumplir con los resultados de aprendizaje. El programa de viaje, que se extendió hasta el 13 de marzo, incluyó visitas a enclaves de gran valor histórico y artístico, centradas en el descubrimiento del patrimonio y la sensibilización medioambiental.

Entre las actividades destacaron una ruta monumental por el castillo y el centro histórico de Lisboa, así como una jornada en Sintra para conocer el Palacio Nacional da Pena y la mística Quinta de la Regaleira.

Además de la cultura, el proyecto también buscó la sensibilización medioambiental y el conocimiento de las tradiciones locales a través de visitas al Palacio Nacional de Mafra y a la aldea museística de José Franco.

Tras una intensa semana de convivencia en la localidad costera de Ericeira, donde el grupo estableció su base, los estudiantes y maestros emprendieron el viaje de regreso a Cieza, consolidando un proyecto que, según la dirección del centro, refuerza los valores de inclusión y apertura que definen a la escuela pública del siglo XXI.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Erasmus+ del CEIP Cristo del Consuelo, que cuenta con objetivos claros: mejorar la competencia lingüística y comunicativa, sensibilizar sobre el cuidado del entorno y potenciar la convivencia inclusiva. Según las fuentes del centro, el impacto de este tipo de actividades es determinante para que el alumnado desarrolle una mayor autonomía y una conciencia intercultural sólida.

Noticias relacionadas

Además, esta movilidad representa un éxito en su plan de internacionalización. Los resultados de aprendizaje destacados incluyen el fortalecimiento de la expresión cultural, un aumento en la conciencia medioambiental al observar paisajes protegidos y una mejora en la autonomía de los alumnos al gestionar su tiempo durante el viaje.