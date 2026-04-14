El CE INF-PRI Maestro Sixto López Navarro celebra su III Carrera Solidaria

El pasado miércoles 25 de marzo, las calles colindantes al CE INF-PRI Maestro Sixto López Navarro se llenaron de deporte y generosidad. El alumnado, profesorado y familias centro de Fortuna celebraron la III edición de su Carrera Solidaria, un evento que ya se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario escolar de esta institución educativa.

A partir de las 10.00 horas, el pitido inicial marcó el comienzo de una jornada donde el cronómetro era lo de menos. El objetivo principal: recaudar fondos y visibilizar la labor de la Asociación ‘Por un Mundo Ideal’ de Molina de Segura, entidad beneficiaria de los fondos recaudados en esta edición.

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Desde los alumnos más pequeños del centro (2 años de Infantil) hasta los mayores (6º de Primaria), participaron con entusiasmo.