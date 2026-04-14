Entre partículas
Artemis II: regreso a la Luna
Antonio Guirao
La misión Artemis II ya es historia reciente. Hace apenas unos días, una nave con astronautas regresó a la Tierra tras viajar alrededor de la Luna, algo que no ocurría desde hace más de 50 años. A bordo de la nave Orion, cuatro astronautas se alejaron más que nunca de nuestro planeta, alcanzando distancias récord. El lanzamiento se realizó con el cohete Space Launch System, el más potente construido por la NASA. Aunque no aterrizaron en la Luna, sí la rodearon en un viaje de unos diez días para poner a prueba todos los sistemas en condiciones reales. Finalmente, la cápsula regresó sana y salva al océano. Artemis II no ha sido solo una misión de prueba, sino un paso clave que demuestra que estamos preparados para volver a la Luna y explorar aún más lejos.
Un viaje único alrededor de la Luna
Los astronautas realizaron una trayectoria de ida y vuelta que les permitió rodear la Luna y regresar de forma segura. Durante el trayecto, pudieron observar la cara oculta de nuestro satélite y ver la Tierra como un pequeño punto en la oscuridad del espacio. Además de lo espectacular del viaje, llevaron a cabo experimentos, tomaron imágenes y comprobaron cómo es vivir en el espacio profundo durante varios días. Toda esta información será fundamental para futuras misiones.
Preparando el regreso a la superficie lunar
Artemis II ha funcionado como un gran ensayo general. Se han probado sistemas esenciales como el soporte vital, las comunicaciones y la resistencia de la nave al calor extremo durante la reentrada. El éxito de la misión permite dar el siguiente paso: la misión Artemis III, que buscará llevar astronautas de nuevo a la superficie lunar. En conjunto, Artemis II marca el inicio de una nueva etapa en la exploración espacial, con la mirada puesta no solo en la Luna, sino también en Marte.
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