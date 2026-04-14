‘Aprendemos valores con Liza, la tortuguita’, de Marina Pérez Hernández, combina historias y aprendizaje

Aprendemos valores con Liza, la tortuguita, escrita por Marina Pérez Hernández, maestra de Educación Infantil, es la nueva obra editada por el Servicio de Publicaciones de la Consejería de Educación.

Se trata de un cuento pensado especialmente para la etapa de Educación Infantil, que combina historias llenas de ternura con aprendizajes que ayudan a los más pequeños a crecer.

Así, de la mano de Liza, una tortuga curiosa y siempre dispuesta a ayudar, los niños descubrirán valores tan importantes como la amistad, la empatía, el respeto, la diversidad, los hábitos saludables, el cuidado del entorno y el uso responsable de la tecnología.

Cada capítulo incluye además actividades didácticas alineadas con el currículo oficial, pensadas para reforzar la comprensión lectora, la lógica-matemática, la expresión artística, la educación emocional y la competencia social. Un recurso completo, cercano y pensado para acompañar a los niños en su manera de convivir, explorar el mundo y disfrutar aprendiendo.

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Es posible acceder a esta publicación a través de la siguiente dirección: www.carm.es/edu/pub/valoresconliza.