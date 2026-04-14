12 centros educativos participan en un proyecto piloto de creación de una Red de Radios Escolares

Crear una Red de Radios Escolares es el objetivo del proyecto piloto que ha iniciado este curso la Consejería de Educación y Formación Profesional, y en el que participan 12 centros educativos de la Región.

El propósito de este proyecto es coordinar y orientar a los múltiples colegios e institutos que tienen en funcionamiento o quieren poner en marcha emisoras de radio o plataformas de podcast.

En esta primera fase, que se desarrolla este curso, se ha seleccionado a una serie de centros, tanto de Primaria como de Secundaria, que ya cuentan con radios y cuyos docentes han recibido formación específica. A partir del próximo curso se ampliará el número de centros que formarán parte de esta red.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, junto con el alcalde de Moratalla, Juan Soria, visitó el Colegio Rural Agrupado (CRA) El Sabinar, acompañados por el director del centro, Juan José García.

El colegio cuenta con 38 alumnos y 12 docentes y tiene sede en las pedanías moratalleras de El Sabinar y El Calar de la Santa. Dispone de una radio escolar en la que participa el alumnado.

Marín destacó que «el Gobierno regional apoya este tipo de proyectos porque son espacios multidisciplinares donde el alumnado aprende a trabajar en equipo, despierta su creatividad, mejora la expresión y la comunicación oral y desarrolla el análisis y el pensamiento crítico, enriqueciendo el aprendizaje con recursos accesibles. Además, es una actividad muy demandada por los centros y tiene mucho éxito entre el alumnado».

Por su parte, el director del centro, Juan José García, puso de manifiesto que «estamos alejados de los grandes núcleos urbanos, pero eso no significa que no podamos dar una respuesta educativa acorde, y creo que el alumnado que tenemos es totalmente merecedor de ello». García destacó que «a lo largo del curso escolar ponemos en funcionamiento los diferentes programas que propone la Consejería, ya que hacen que la educación de nuestro centro de un salto de calidad».

En este mismo sentido, el alcalde de Moratalla, Juan Soria, subrayó que «la mejor lucha contra la despoblación es dar servicios esenciales a los vecinos de pedanías»

La puesta en marcha de una radio escolar permite a los centros compartir buenas prácticas educativas y recursos curriculares, y que el centro incorpore a sus programas educativos la radio escolar como recurso de enseñanza-aprendizaje.

El alumnado participante tiene un papel activo y creativo en el diseño, producción y difusión de contenidos radiofónicos y podcast educativos. Entre otras cosas, se encargan de la elaboración de programas de radio y/o podcast, estudian los diferentes géneros y estilos radiofónicos como entrevista, informativos, ficción sonora y programas en directo, y al mismo tiempo se familiarizan con el manejo de equipos y dispositivos propios de la radio escolar, como mesas de sonido, micrófonos, auriculares, sistemas de grabación y aplicaciones digitales de edición y publicación de audio.

Actividades intergeneracionales

Durante el encuentro se puso de manifiesto que el municipio de Moratalla es pionero en la Región de Murcia en la puesta en marcha de programas de contacto intergeneracional, como es el caso del programa ‘Tradiciones, identidad y raíces’, que desarrolla el centro junto con la Escuela de Mayores de El Sabinar y el Calar de la Santa, con la que organizan talleres intergeneracionales de ganchillo, esparto y robótica. En el que jóvenes y mayores tienen la oportunidad de intercambiar trabajos tradicionales con otras actividades en las que los niños pueden enseñar a los mayores en uso y manejo de la robótica y nuevas tecnologías.

Los colegios que participan en esta experiencia piloto son: Mariano Aroca (Murcia), Maestro Francisco Martínez Bernal (Molina de Segura), Nuestra Señora de La Asunción (Alcantarilla), Príncipe Felipe (Jumila) y CRA El Sabinar (Moratalla). Los IES son: Alfonso X El Sabio, Infante Don Juan Manuel y Ramón y Cajal, en Murcia; Las Salinas del Mar Menor y colegio Miralmonte, en Cartagena; Sabina Mora (Roldán -Torre Pacheco) y Miguel Hernández (Alhama de Murcia).

Como parte del proyecto, la Consejería organizará en el mes de mayo el I Encuentro Red Radios Escolares Región de Murcia, donde los centros participantes podrán intercambian experiencias.

Noticias relacionadas

Durante la visita al CRA El Sabinar los alumnos entrevistaron al consejero y organizaron una tertulia sobre el papel y la importancia de la escuela rural.