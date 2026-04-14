El pasado jueves 9 de abril se celebró en el municipio de Alcantarilla la III edición de la feria educativa ‘Alcaneduca’, en la que más de 1.700 escolares se dieron cita para intercambiar experiencias educativas y mostrar los diversos proyectos que se están llevando en el presente curso escolar en los centros de enseñanza del municipio.

más de 1.700 escolares participan en la III edición de la feria educativa ‘Alcaneduca’ en Alcantarilla

La feria contó con la presencia de la alcaldesa Francisca Terol Cano y la concejala de Educación Petra Salcillo Guzmán, que no quisieron perderse la visita a los diferentes stands y conocer de primera mano las propuestas de los diferentes centros.

Actividades de robótica educativa, tecnología, magia, ciencia, impresión 3D, música y deporte son una pequeña representación de las actividades mostradas allí.

Una ocasión excepcional para fomentar la inclusión y dar visibilidad a la labor que realizan los CREI (Centros de recursos para la educación inclusiva) como el CEREUS, perteneciente al CEE Eusebio Martínez, que se encuentra ubicado en el municipio.

Los Centros de Recursos Educativos para la Educación Inclusiva (CREI) en la Región de Murcia (CARM) actúan como centros de especialización que apoyan a los centros ordinarios. Su función principal es realizar el acompañamiento y apoyo a los centros educativos de su ámbito en el diseño y elaboración de los planes de actuación personalizados, proporcionando estrategias y metodologías específicas, medidas organizativas y materiales y tecnologías de apoyo que ayuden a los equipos docentes a organizar la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales. La Red de Centros de Recursos para la Educación Inclusiva está integrada por todos los centros de educación especial sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Dispositivos de apoyo diseñados para mejorar la autonomía del alumnado con movilidad reducida, cajas Teacch fabricadas con impresión 3D elaboradas conjuntamente con el IES Alcántara a través del programa DGMakeres4Inclusion, materiales de accesibilidad cognitiva o acceso a la comunicación, sistemas de comunicación con la mirada (lectores oculares), entre otros materiales, se pudieron ver en el stand del CEREUS.

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Desde la organización felicitan a los centros participantes, AMPAS, Escuela de Adultos y Protección Civil, así como al Ayuntamiento de Alcantarilla y a la Concejalía de Educación, por fomentar iniciativas como esta que ayuden a completar y consolidar la formación de los/las escolares, haciendo partícipes a todos los miembros de la comunidad educativa.