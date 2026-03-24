El programa Stars triplica los centros inscritos

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha triplicado los centros inscritos en el programa de movilidad sostenible Stars en los últimos cuatro años, pasando de los 32 que estaban inscritos en el curso académico 2022-2023, a los 100 que están inscritos en el curso actual, lo que sitúa a la Región de Murcia como la comunidad autónoma con más centros educativos con este programa.

El programa Stars (’Sustainable Travel Accreditation and Recognition for School’), puesto en marcha por la Consejería de Educación y Formación Profesional en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), tiene como principales objetivos favorecer hábitos de movilidad más saludables y respetuosos con el medioambiente en centros educativos de Primaria y Secundaria.

Este curso, participan en este programa 35.000 estudiantes, de tercero a sexto de Primaria y de Secundaria, que trabajan para modificar sus hábitos de movilidad reduciendo el uso del vehículo privado y fomentando alternativas como el ir a pie, en bicicleta o con medios de transporte sostenibles.

Además, cabe señalar que el programa Stars se dirige no solo a centros educativos de Educación Primaria y Secundaria, sino que también lo hace al profesorado, alumnos y administraciones locales. Para llevar a cabo este programa, se realizan diagnósticos en el área del centro sobre los hábitos de desplazamiento, la promoción de rutas escolares seguras a pie o en bicicleta, talleres de educación vial, así como campañas de sensibilización.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, destacó que «este tipo de iniciativas no solo transmite conocimientos, sino que también contribuye a desarrollar capacidades como la creatividad, la resolución de problemas, la responsabilidad individual y colectiva, y el cuidado del entorno y el medio ambiente».

Sistema de acreditación

El programa incorpora un sistema de acreditación que reconoce el grado de implicación de los centros educativos mediante distintos los niveles de oro, plata y bronce, en función de las acciones desarrolladas y del cambio conseguido en los hábitos de movilidad de la comunidad educativa.

Este curso, los centros reconocidos con medallas de oro han sido el CEIP Francisco Noguera Saura (San José de la Vega-Murcia), CEIP Príncipe Felipe (Jumilla) y CEIP Nuestra Señora del Rosario (Torre Pacheco); con la de plata, los centros Nuestra Señora Del Carmen (Murcia), CEIP Virginia Pérez de El Algar (Cartagena), CEIP San José (Lorca), CEIP José Robles (Lorca) y CEIP Nuestra Señora de la Asunción (Villanueva del Rio Segura); y con la medalla de bronce, los centros Antonio Díaz (Los Garres-Murcia), IES Isaac Peral (Cartagena), CEIP Virgen de las Maravillas (Cehegín), IES Vega del Argos (Cehegín), CEIP Ricardo Campillo (Santomera) y CEIP Florentino Bayona (Mula).

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Fomentar la movilidad sostenible entre los más pequeños es clave para crear hábitos responsables desde la infancia. Promueve el cuidado del medioambiente, reduce la contaminación y mejora la salud mediante la actividad física. Además, contribuye a formar ciudadanos conscientes y comprometidos con su entorno. Además, inculcar estos valores desde edades tempranas facilita la transición hacia ciudades limpias.