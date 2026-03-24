Nuevas misiones a la Luna

El regreso a la Luna ya tiene fechas concretas y marca un momento clave en la exploración espacial. La NASA, junto a la Agencia Espacial Europea, avanza con el programa Artemis, cuyo calendario ya está en marcha. La misión Artemis II, prevista para abril de 2026, será la primera en décadas en llevar astronautas alrededor de la Luna. Después, Artemis III y otras misiones previstas entre 2027 y 2028 buscarán lograr un nuevo alunizaje tripulado. Este enfoque por fases permite probar tecnologías antes de dar el siguiente paso. Entre las novedades destacan sistemas de transporte más avanzados y la futura estación Gateway en órbita lunar. Además, la participación de empresas privadas está acelerando el desarrollo tecnológico. Todo ello convierte este programa en un esfuerzo más planificado y progresivo que los realizados en el pasado.

LA LANZADERA ESPACIAL

El cohete que hará posible este viaje es el Space Launch System (SLS), desarrollado por la NASA. Es el más potente construido hasta ahora, incluso más que el famoso Saturno V. Funciona con enormes motores y propulsores que generan una gran fuerza para salir de la Tierra. Además, su diseño permite mejorarlo en el futuro para misiones cada vez más ambiciosas.

MISIÓN ARTEMIS

El programa Artemis busca llevar de nuevo astronautas a la Luna, incluyendo a la primera mujer en hacerlo. Primero se realizan vuelos de prueba sin tripulación y después misiones con astronautas. También se planea construir una pequeña estación espacial en órbita lunar llamada Gateway, que servirá como punto de apoyo. Todo esto ayudará a preparar futuras misiones más largas y lejanas.

VENTAJAS DE VOLVER A LA LUNA

Tiene muchas ventajas. Por ejemplo, permitirá estudiar mejor su superficie y buscar recursos como el agua congelada. Esto podría ayudar a producir combustible o aire en el futuro. Además, sirve como campo de pruebas para nuevas tecnologías espaciales. También fomenta la colaboración entre países y empresas, y puede generar avances que luego se utilicen en la vida cotidiana en la Tierra.

PROGRAMAS ANTERIORES A LA LUNA

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En el pasado, el programa Apolo llevó a los primeros humanos a la Luna. La misión más famosa fue el Apolo 11 en 1969. Aquellos viajes demostraron que era posible llegar hasta allí, aunque eran muy costosos. Tras varios años, se cancelaron. Hoy, los nuevos programas retoman esas misiones, pero con tecnología más avanzada y objetivos más duraderos.