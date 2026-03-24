Murcia acoge el primer encuentro internacional del proyecto erasmus+ ‘Diversity Makes the World Go Round’

La Región de Murcia ha sido escenario del primer encuentro transnacional del proyecto Erasmus+ KA210 ‘Diversity Makes the World Go Round’, coordinado por DIRECMUR y desarrollado junto a centros educativos de Suecia (Tärnsjö skola), Irlanda (Muire Gan Smál de Castleisland) y Estonia (Lasnamäe Gümnaasium de Tallin). El proyecto ha sido seleccionado en la convocatoria de 2025 con una destacada puntuación de 94 sobre 100.

Los docentes Erasmus+ en la Plaza de Belluga de Murcia, ante la Catedral. | L.O.

Esta iniciativa tiene como objetivo integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la enseñanza del inglés, al tiempo que impulsa prácticas educativas inclusivas en los centros escolares. Para ello, combina encuentros virtuales entre profesorado y alumnado con movilidades internacionales en los países participantes.

Durante varios días, el CEIP Federico de Arce Martínez, como centro coordinador de DIRECMUR, ha acogido a docentes de Irlanda, Suecia y Estonia, así como a una experta invitada procedente de Eslovenia, encargada de impartir formación especializada.

Asimismo, el CEIP María Maroto ha colaborado activamente en el desarrollo del encuentro, acogiendo al profesorado internacional durante dos jornadas escolares. Este centro, en el que ejerce como docente el coordinador del proyecto, Enrique Ruiz Cano —recientemente reelegido Embajador Erasmus+ por el SEPIE—, ha permitido a los visitantes conocer de primera mano el trabajo en el aula y participar en actividades educativas junto al alumnado.

El programa ha incluido también un recorrido por la ciudad de Murcia, donde los participantes han podido descubrir algunos de sus enclaves más emblemáticos, de la mano de Enrique Ruiz Cano y del presidente de DIRECMUR, Rubén Escavy.

Los docentes participantes han valorado muy positivamente la experiencia, destacando especialmente el nivel de inglés del alumnado, el enfoque metodológico de los centros visitados y la labor de DIRECMUR en la promoción de la innovación educativa en la Región de Murcia y su proyección europea.

Como colofón, varios de los docentes Erasmus+ asistentes han participado en el congreso educativo Innovaedum, organizado por DIRECMUR, así como en un encuentro previo celebrado en el CEIP Cierva Peñafiel, donde tuvieron la oportunidad de intercambiar impresiones con el consejero de Educación, Víctor Marín.

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Este proyecto refuerza el compromiso de la Región de Murcia con la internacionalización, la inclusión educativa y la mejora continua de la calidad de la enseñanza a través de la colaboración europea.