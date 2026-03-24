Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arco NoroesteSabicSoletes Repsol MurciaCarlos AlcarazAsesinato en LibrillaEstación AVE Murcia
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Celebración

Mural por el Día de la Mujer en el CEIP Alfonso X El Sabio de La Unión

Dos grupos de alumnas posan junto al mural que compusieron sobre mujeres importantes de la historia y que se podía ver en la entrada del colegio. | L.O.

Dos grupos de alumnas posan junto al mural que compusieron sobre mujeres importantes de la historia y que se podía ver en la entrada del colegio. | L.O.

L.O.

En el colegio Alfonso X El Sabio de La Unión han podido trabajar el Día de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, de una manera contundente para inculcar desde pequeños valores de respeto e igualdad a los alumnos.

Mural por el Día de la Mujer en el CEIP Alfonso X El Sabio de La Unión

Mural por el Día de la Mujer en el CEIP Alfonso X El Sabio de La Unión

Así, los alumnos trabajaron acerca de la vida de mujeres importantes de la historia y compusieron un mural en la entrada del colegio para que todos los que entren en él tomen conciencia de la importancia del papel de la mujer en el desarrollo de nuestra vida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents