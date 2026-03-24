En el colegio Alfonso X El Sabio de La Unión han podido trabajar el Día de la Mujer, celebrado el pasado 8 de marzo, de una manera contundente para inculcar desde pequeños valores de respeto e igualdad a los alumnos.

Mural por el Día de la Mujer en el CEIP Alfonso X El Sabio de La Unión

Así, los alumnos trabajaron acerca de la vida de mujeres importantes de la historia y compusieron un mural en la entrada del colegio para que todos los que entren en él tomen conciencia de la importancia del papel de la mujer en el desarrollo de nuestra vida.