Con motivo de la celebración del Día del número pi, el pasado 14 de marzo, el CEIP Antonio Monzón organizó una jornada especial denominada ‘Matemáticas en la calle’, trasladando el aprendizaje del aula directamente al patio del colegio en una jornada de aprendizaje activo.

Matemáticas y diversión en el CEIP Antonio Monzón por el Día del número pi

Durante la actividad, los alumnos de sexto curso de Primaria, coordinados por las maestras Mª Ángeles y Rocío, ejercieron de guías para sus compañeros docentes y los alumnos de Infantil y Primaria. Juntos, se sumergieron en un proceso de experimentación y construcción que permitió a todo el alumnado enfrentarse a diversos retos matemáticos a través del juego.

La jornada se estructuró mediante estaciones de aprendizaje, diseñadas específicamente para que los estudiantes pudieran comprender conceptos complejos mediante el razonamiento, para fomentar el trabajo cooperativo y para interactuar con materiales de forma manipulativa y activa.

"Fue una experiencia que demostró que las matemáticas también se pueden tocar, explorar y vivir", destacaron desde el centro educativo.

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La iniciativa, que contó con el apoyo de @programaseducativosrm, logró transformar una asignatura tradicionalmente teórica en una vivencia práctica y motivadora para todos los niveles escolares.