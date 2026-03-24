Un guante inteligente, un reloj para traducir signos y una plataforma sensorial ganan el concurso escolar de la ONCE en Murcia

Tres centros educativos de la Región de Murcia han sido reconocidos como ganadores autonómicos del 42º Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, una iniciativa que en esta edición ha retado al alumnado a diseñar soluciones accesibles que favorezcan la inclusión en la vida cotidiana.

Bajo el lema ‘Generación Innova’, el certamen ha invitado a los estudiantes a reflexionar sobre el uso de la tecnología y a desarrollar propuestas que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad. En total, han participado 4.970 alumnos y 79 docentes de 72 centros educativos de la Región.

Esta edición han participado 4.970 alumnos y 79 docentes de 72 centros educativos de la Región

Los trabajos premiados han sido desarrollados por el CEIP Sagrado Corazón, el Colegio Los Olivos y el IES José Ibáñez Martín, cuyos proyectos destacan por su creatividad, utilidad y enfoque en la accesibilidad.

En la categoría A (3º y 4º de Primaria), el alumnado de 4º del CEIP Sagrado Corazón, guiado por la docente Miriam Gil, ha diseñado un guante inteligente con sensor térmico capaz de detectar objetos calientes. Este dispositivo alerta mediante señales sonoras y luminosas a personas con discapacidad visual, ayudando a prevenir quemaduras y facilitando su autonomía en tareas cotidianas como cocinar.

Por su parte, el grupo de 6º de Primaria del Colegio Los Olivos ha desarrollado TinyTrad, un reloj inteligente pensado para eliminar las barreras de comunicación entre personas sordas y oyentes. El dispositivo traduce la lengua hablada a lenguaje de signos a través de su pantalla, mientras que una aplicación complementaria convierte los gestos en voz, permitiendo una comunicación bidireccional.

En la categoría de Secundaria, el grupo E4D de 4º de ESO del IES José Ibáñez Martín, en Lorca, ha creado SENSIA, una plataforma educativa sensorial que transforma contenidos visuales en experiencias táctiles. Mediante una superficie con microceldas que generan relieves, el sistema permite a estudiantes (especialmente a aquellos con discapacidad visual) explorar mapas, gráficos o imágenes a través del tacto, favoreciendo una comprensión más inclusiva y completa del aprendizaje.

El jurado ha valorado especialmente la viabilidad de las propuestas, su carácter innovador y su capacidad para ser comprendidas y utilizadas por cualquier persona, con independencia de sus capacidades.

Fase nacional

Los grupos ganadores recibirán un premio de 300 euros para destinar a una actividad educativa, y además representarán a la Región de Murcia en la fase nacional del concurso, cuyo fallo se conocerá en abril. Los vencedores a nivel estatal participarán en el Hackathon Generación INNOVA, un campus en Madrid donde trabajarán junto a expertos en accesibilidad para desarrollar soluciones reales.

El concurso ha puesto a disposición del alumnado herramientas como GuiONCE o el ‘Gran tablero de la accesibilidad’, recursos diseñados para fomentar la empatía y el pensamiento creativo mediante metodologías como el design thinking.

Las propuestas seleccionadas formarán parte de un catálogo digital que servirá como herramienta educativa y de sensibilización, evidenciando el papel de la innovación y la imaginación en la construcción de una sociedad más inclusiva.

Jurado

El panel ha estado integrado por representantes de la ONCE, la Consejería de Educación y entidades sociales de la Región. Concretamente, el jurado de la fase autonómica ha estado integrado por Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana, delegado de la ONCE en la Región de Murcia; Fidel Molina Díaz, jefe del Departamento de Organización y Talento de la ONCE; Isidro Jesús Ibarra Berrocal, presidente de la Red de Entidades de Voluntariado de la Región de Murcia; Pedro Mondéjar Mateo, director general de Atención a la Diversidad de la Consejería de Educación; Teresa Lajarín Ortega, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE; Lucía Pravia Vidal, maestra del equipo específico visual de la ONCE, y Joaquín Vallés García, periodista del diario La Opinión de Murcia y profesor asociado en la facultad de Comunicación de la Universidad de Murcia.

Proyectos ganadores

Guante inteligente, ideado por los alumnos del CEIP Sagrado Corazón / L.O.

Guante inteligente (CEIP Sagrado Corazón)

Un guante con sensor térmico que detecta fuentes de calor y alerta mediante señales sonoras y luminosas. Pensado para personas con discapacidad visual, permite identificar riesgos al acercarse a objetos calientes y prevenir quemaduras. Su funcionamiento progresivo —a mayor proximidad, mayor intensidad del aviso— mejora la seguridad y la autonomía en tareas cotidianas como cocinar.

Reloj inteligente Tiny Trad, desarrollado por estudiantes del Colegio Los Olivos) / L.O.

Tiny Trad (Colegio Los Olivos)

Un reloj inteligente que facilita la comunicación entre personas sordas y oyentes al traducir en tiempo real entre lengua oral y lengua de signos. Incorpora un micrófono que convierte la voz en signos en pantalla y, mediante una app, transforma los gestos en audio. Una herramienta bidireccional que elimina barreras comunicativas en la vida diaria.

Una plataforma educativa portátil Sensia, presentado por alumnos del IES José Ibáñez / L.O.

Sensia (IES José Ibáñez)

Noticias relacionadas

Una plataforma educativa portátil que convierte contenidos visuales en experiencias táctiles mediante superficies con relieve. Permite explorar mapas, gráficos o imágenes a través del tacto, favoreciendo el aprendizaje inclusivo. Dirigida especialmente a alumnado con discapacidad visual, también mejora la comprensión del resto de estudiantes al integrar sentidos y hacer el estudio más interactivo.