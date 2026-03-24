RIMACUENTOS, PARA DIVERTIRNOS MIENTRAS TE LOS CUENTO
La golondrina que volvió a mi ventana
Mayte Muñoz Fortuny
Volverán las oscuras golondrinas, de Gustavo Adolfo Bécquer
Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales,
jugando llamarán;
pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha al contemplar;
aquellas que aprendieron nuestros nombres,
esas... ¡no volverán!
Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde, aun mas hermosas,
sus flores abrirán;
pero aquellas cuajadas de rocío,
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer, como lágrimas del día...
esas... ¡no volverán!
Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;
tu corazón, de su profundo sueño
tal vez despertará;
pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido... desengáñate,
¡así no te querrán!
***
Soñé que volvía a mi ventana
mi pequeña golondrina,
anunciando, con su vuelo ligero,
que la primavera ya nacía.
Soñé con su canto dulce,
con su saludo cada mañana,
como un hilo de luz
que despertaba mi alma.
Pero mientras soñaba con ella,
se me escapaba la vida:
el vuelo majestuoso
de otras golondrinas
que sí habían regresado a mi jardín.
Por abrazar una quimera,
dejé pasar la primavera,
y el regreso silencioso
de aquel nido que ya no espera.
¿Quién sabe si entre esas alas
no volaba la que fue mía,
y no supe reconocerla,
o quizá olvidó el camino
que llevaba a mi ventana?
¿Y si encontró otro cielo,
otro lugar donde cantar al alba?
¿Y si nunca fue solo mía,
aunque así lo pensara?
Qué difícil es soltar
lo que el corazón guarda.
Creemos que, al recordarlo,
podemos retenerlo…
como si el tiempo escuchara.
Pero el pasado es viento:
no se detiene, no regresa.
Y aferrarse a su eco
solo alarga la tristeza.
Dejemos ir la botella al mar,
con un mensaje en su interior:
una despedida serena,
un gracias lleno de amor.
Abramos las manos al presente,
como quien recibe la luz del día,
y sembremos en silencio
la esperanza de una nueva vida.
El pasado se fue,
como se van las estaciones.
Y al soltarlo con ternura,
brotan nuevas ilusiones.
Y entonces, sin darnos cuenta,
otra golondrina llegará…
y, quizá, en otra ventana,
volverá la primavera a cantar.
- En directo: Real Murcia-Tarazona
- El 30 de marzo se cierra el plazo para solicitar las ayudas a la producción de contenidos audiovisuales en la Región de Murcia
- El Mar Menor recibe el doble de agua y nutrientes, lo que dispara la retirada de biomasa
- Inyección de más de un millón y medio de euros para adecentar el litoral de Cartagena de cara al verano
- Transporte público y aparcamientos gratuitos en Murcia durante Semana Santa y Fiestas de Primavera: consulta los días y lugares que estará disponible
- Los museos y yacimientos de Cartagena permitirán la entrada gratuita el 27 de marzo
- Un joven se estrella en Juan de Borbón y queda sobre las vías del tranvía
- Las obras de la gran línea de alta tensión de Murcia arrancan mañana en Ronda Sur