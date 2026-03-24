Conocimientos y avances sobre el trastorno del espectro autista (TEA)

Los pasados 12 y 13 de marzo se celebró el IV Congreso Internacional del Autismo en Murcia, en el auditorio Víctor Villegas, al cual pude asistir. El tema principal del Congreso era la inclusión de las personas con autismo a través de prácticas basadas en la evidencia científica. En este artículo voy a resumir en sucintas pinceladas aquellas ponencias, conferencias y comunicaciones iniciales a las que asistí.

La primera aproximación al asunto nos la ofreció el joven Pau y su padre (PauPautista). Un niño con TEA y su padre con TDAH que comparten sus vivencias y reivindicaciones sobre el autismo.

La segunda ponencia vino de la mano del Dr. Peter Vermeulen. Este Doctor experto en autismo comentaba en la conferencia que cada persona autista tiene sus propias peculiaridades ante los estímulos y que una de las características de las personas con TEA es su angustia ante la incertidumbre, lo que les provoca una elevada ansiedad.

Lo que les aporta seguridad es la predictibilidad. Los últimos estudios del Doctor versan sobre las potencialidades de las personas TEA, intentando convertir las peculiaridades y características de su condición a talentos donde puedan contribuir a la sociedad. Dentro de su web AUTISM in CONTEXT ofrece un cuestionario de Sensaciones Agradables y Autismo. Es una herramienta de evaluación informal. El objetivo es brindar a educadores, cuidadores y otros profesionales ideas para aumentar el bienestar de las personas con un trastorno del espectro autista.

La siguiente ponencia vino a cargo de la Dra. Linda Petersson-Bloom. El objetivo de su ponencia era poner sobre la mesa la necesidad de la equidad tanto del alumnado, de las condiciones profesionales y de la estructura organizacional. La doctora puso el foco en los centros educativos como lugares agobiantes para las personas con TEA. La escuela es un lugar de estrés y ansiedad por lo que estas deben ser sensibles a las condiciones del TEA y se han de llevar a cabo estrategias preventivas. La mejor estrategia es generar una educación equitativa en la que intervengan profesionales competentes y sensibles con la diversidad. Hay que dar voz a los estudiantes con autismo para modificar las escuelas con el objetivo de que estas no sean un lugar de sufrimiento y estrés.

A continuación, Judith Kerem, una profesional con más de 20 años de experiencia en el sector voluntario, comentaba la importancia de apoyar a las personas con TEA en el mundo de la empresa, haciendo hincapié en que las empresas pueden aprovechar la neurodivergencia dándole un valor y espacio en sus organizaciones.

Posteriormente el Catedrático de Anatomía y Embriología Humana, Salvador Martínez, expuso su investigación a través del desarrollo de neuronas a partir de dientes de leche: un modelo celular para estudiar las causas del TEA. Estas investigaciones muestran una diferencia neuronal, donde en los TEA hay una mayor cantidad de dendritas siendo sus neuronas más complejas y barrocas y observándose además una sinapsis ineficiente. Con estos estudios se presta atención a la formación de neuronas en el TEA, buscando alternativas para poder mejorar las sinapsis y los circuitos neuronales en el TEA.

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En el siguiente artículo, continuaré ofreciendo un resumen de las comunicaciones y ponencias restantes.