En un contexto donde las redes sociales forman parte del día a día de los más jóvenes, la educación en su uso responsable se ha convertido en una necesidad urgente. Conscientes de esta realidad, la Policía Local de Molina de Segura, a través de su Unidad de Agente Tutor y en colaboración con el departamento de absentismo escolar de la Concejalía de Educación, está desarrollando en los centros educativos del municipio el taller ‘Click Seguro: Aprendiendo a usar las redes con responsabilidad’.

Dirigido al alumnado de quinto de primaria de aquellos centros que lo han solicitado, este programa formativo se desarrolla en sesiones de aproximadamente 55 minutos. Su objetivo principal es dotar a los menores de herramientas y conocimientos que les permitan navegar por internet y utilizar las redes sociales de forma segura, consciente y crítica.

Durante las sesiones, los agentes abordan de manera dinámica y cercana los principales riesgos asociados al entorno digital. Conceptos como el ciberacoso, el ‘grooming’, el ‘sexting’, la privacidad en línea, los retos virales o la proliferación de noticias falsas se explican con un lenguaje adaptado a la edad de los participantes. Todo ello se combina con ejemplos prácticos y actividades participativas que buscan captar la atención del alumnado y fomentar su implicación.

Una de las dinámicas más llamativas del taller es la simulación de un ‘fotocall’, en la que algunos estudiantes se enfrentan al reto de conseguir un ‘like’ en directo. Esta actividad permite reflexionar sobre cómo cambia el comportamiento cuando se actúa cara a cara frente a cuando se interactúa desde el anonimato o la distancia de una pantalla. Así, los menores comprenden que la dureza en los comentarios o la falta de empatía en redes sociales tiene consecuencias reales, aunque no siempre sean visibles de inmediato.

Además de los riesgos, el taller también pone en valor las ventajas de las nuevas tecnologías, promoviendo un uso equilibrado que no derive en adicciones ni en un exceso de exposición. Se incide en la importancia de mantener hábitos saludables, evitar el abuso de pantallas y desarrollar un pensamiento crítico propio, alejándose de la influencia constante de contenidos externos.

Esta iniciativa refuerza la idea de que la prevención es la mejor herramienta para garantizar la seguridad de los menores. Formar a los jóvenes desde edades tempranas no solo reduce la probabilidad de que se enfrenten a situaciones problemáticas, sino que también les prepara para desenvolverse con responsabilidad en una sociedad cada vez más digitalizada.

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Con programas como ‘Click Seguro¡, la Policía Local de Molina de Segura demuestra su compromiso con la educación y la protección de la infancia, apostando por una formación que va más allá de las aulas y que resulta esencial en los tiempos actuales.