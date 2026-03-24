El CEIP Río Segura de Archena celebra por cuarto año las semanas de la salud y el deporte

Durante estas dos semanas, del 16 al 27 de marzo, el colegio Río Segura de Archena celebra las Jornadas de la salud y el deporte por cuarto año consecutivo. Con ellas, se pretende promover de manera directa con el alumnado la importancia de la realización de una actividad física regular, así como llevar a cabo una alimentación saludable.

Este año, para abrir las Jornadas, el centro contó con la presencia del exciclista profesional Luis León Sánchez, ganador de cuatro etapas del tour de Francia, la clasificación general de la Paris-Nice, el tour Down Under, dos veces la clásica de San Sebastián, y campeón de España contrarreloj en cuatro ocasiones y en ruta, entre otros muchos logros.

El objetivo es acercar deportistas profesionales al colegio para que sirvan de inspiración y motivación al alumnado, a través del testimonio directo, para que este comprenda que el éxito es el resultado de un proceso de formación integral, trabajo y disciplina, aplicable tanto al deporte como a su trayectoria durante toda la etapa educativa.

Cabe destacar la presencia en ediciones anteriores de los deportistas Bebe, Mellado, Juanjo y Thaffy, del Jimbee Cartagena y ElPozo Fútbol Sala; Úrsula Rúiz, deportista olímpica en lanzamiento de peso, y Manuel Bermúdez, atleta de marcha atlética.

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Las jornadas continúan repletas de actividades, entre las que destaca ‘El día de los juegos populares y tradicionales de la Región de Murcia’, donde los alumnos jugarán, entre otros juegos, a la rayuela, las chapas, las peonzas, el elástico o al pañuelo. También destacan las sesiones teórico-prácticas con el fisioterapeuta Fernando Ibáñez Carulla, los talleres de hábitos saludables ‘Conviértete en un chef’ y, como colofón final, con un almuerzo saludable acompañado del baile del cuerpo.