Unos 1.200 escolares participan en la nueva edición de la campaña de educación vial en Las Torres de Cotillas

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña de educación vial, en la que participan unos 1.200 escolares de 11 centros educativos del municipio. La formación está adaptada a distintas etapas educativas, incluyendo alumnado de 5 años de Infantil, 4º y 6º de Primaria, así como 2º de Educación Secundaria.

Práctica en el parque de educación vial del polideportivo municipal. | AYTO LAS TORRES DE COTILLAS

Los centros participantes son los colegios Vista Alegre, Jesús Ferrer, Joaquín Cantero, San José, Valentín Buendía, Susarte, Monte Azahar, Divino Maestro y Cervantes, y los IES Salvador Sandoval y La Florida.

El acto de presentación se celebró el pasado miércoles 18 de marzo en el colegio Joaquín Cantero y contó con la asistencia del alcalde, Pedro José Noguera, y del concejal del área Pablo Alberto Ruiz.

«Un año más el principal objetivo es fomentar hábitos responsables y seguros entre los más jóvenes, con actividades teórico-prácticas con las que además de divertirse aprendan normas básicas de circulación, prevención de riesgos y respeto en la vía pública», señaló Noguera.

Dos partes

La campaña cuenta una vez más con dos partes diferencias en contenidos y lugar de impartición. Por un lado, se proponen sesiones teóricas en todos los centros, que concluirán el próximo 14 de abril. Por otro, clases prácticas en el parque de educación vial del polideportivo municipal, que arrancarán el 20 de abril y donde el alumnado demostrará lo aprendido al volante de coches de pedales en un circuito con señales y semáforos reales.

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«Esta campaña de concienciación y promoción de conductas responsables tanto como peatones como futuros conductores se clausurará el 30 de abril», adelantó Ruiz, que destacó que las actividades didácticas y dinámicas propuestas están adaptadas a cada edad.