Talleres Escolares en las III Jornadas Internacionales de Enseñanza Bilingüe de la UCAM

Los pasados jueves 12 y viernes 13 de marzo se celebraron las ‘III Jornadas Internacionales de Enseñanza Bilingüe: Learning by Doing. Thinking by Creating en la UCAM’; un encuentro educativo que reunió a ponentes de ámbito nacional e internacional para reflexionar sobre metodologías innovadoras y activas, aprendizaje de lenguas y experiencias educativas transformadoras en contextos bilingües.

Durante dos días, docentes, investigadores y profesionales de la educación compartieron proyectos, investigaciones y buenas prácticas en torno a la enseñanza bilingüe, consolidando estas jornadas como un espacio de referencia para el intercambio de ideas y la colaboración educativa.

Uno de los momentos más participativos del encuentro tuvo lugar el viernes por la tarde, cuando se desarrollaron tres talleres prácticos diseñados y dinamizados por centros educativos junto con su alumnado. En ellos, los asistentes al congreso tuvieron la oportunidad de aprender y poner en práctica de primera mano experiencias reales que se desarrollan en las aulas.

El CEIP La Flota presentó el taller ‘Feelings in a Box: Emotional First Aid Kit’, enmarcado dentro de un proyecto eTwinning gamificado que el centro coordina junto con otros tres socios europeos de Croacia, Italia y Lituania. En este proyecto, alumnado de Educación Infantil y Primaria de distintos países colabora en la creación de un ‘Botiquín de Primeros Auxilios Emocionales’. A través de metodologías activas y un enfoque multilingüe (español, inglés, francés y lenguas nativas), cada centro escolar se convierte en especialista de una emoción concreta y propone retos creativos al resto de socios. Durante el taller, los asistentes trabajaron junto al alumnado del centro ideando nuevos retos creativos para ayudar a gestionar las emociones en el aula, contribuyendo así a la construcción de una caja de herramientas emocional tanto física como digital.

Por su parte, el CEIP Puente Doñana desarrolló el taller ‘NaturalMente: the environment as a source of learning’, en el que compartieron una selección de propuestas prácticas que se realizan en su centro. A través del proyecto Natural-Mente que se lleva a cabo en el colegio, el entorno natural se convierte en una auténtica aula viva: desde sesiones diarias al aire libre y mañanas en parques locales, hasta expediciones por distintos espacios naturales de la Región de Murcia. Esta inmersión en la naturaleza impulsa un aprendizaje activo que combina la filosofía Forest School con el enfoque Reggio Emilia, transformando también los espacios interiores del centro. Durante el taller, los participantes experimentaron con materiales naturales y propuestas manipulativas que reflejan un modelo educativo en el que el alumnado es protagonista y el aprendizaje fluye de manera orgánica entre la naturaleza y la escuela.

Finalmente, el CEIP Virgen de Guadalupe cautivó a los asistentes con el taller ‘Listen to your (he)ART’, una propuesta centrada en el arte como lenguaje universal y herramienta de expresión. Este proyecto acerca al alumnado de Educación Primaria a artistas de vanguardia y a sus obras, utilizándolos como punto de partida para explorar la creatividad y expresar emociones, ideas y sueños a través de las artes plásticas y visuales. Durante el taller, los participantes pudieron experimentar este enfoque artístico, que fomenta la exploración, la sensibilidad estética y la expresión personal.

Asimismo, se quiso destacar la importancia de espacios como este congreso, que permiten dar visibilidad a las prácticas educativas que nacen y crecen en las aulas.

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Las jornadas concluyeron con un agradecimiento muy especial a las familias, al alumnado y al profesorado de los centros participantes.