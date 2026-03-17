Las Jornadas Innovaedum celebran su X aniversario por todo lo alto en Murcia

El pasado sábado tuvo lugar una jornada muy especial. Y es que por fin llegó el día, tras meses de preparación, en el que las Jornadas Innovaedum celebraron su décima edición en el Teatro Circo, en pleno corazón de la ciudad de Murcia.

3 | CARM

Como ya se venía anunciando desde hacía meses, los organizadores habían preparado algo muy grande para una fecha tan señalada, y para no perdérselo, en el Teatro Circo se reunieron más de ochocientas personas, a las que hay que sumar las más de dos mil que siguieron unas jornadas presentadas por Luis Alcázar y María Pilar Martínez a traves del directo emitido por internet. La apertura, por cierto, fue gloriosa con la presentación del equipo de gimnasia Kronos, que maravilló a todos los presentes.

El equipo de gimnasia Kronos, que maravilló a todos en la apertura. / L.O.

Fueron miles los docentes que vieron, pues, a primera hora de la mañana del sábado, al presidente de Direcmur, Rubén Escavy, abrir la décima edición de las Jornadas Innovaedum con unas emocionantes palabras en las que agradeció la labor que realizan los docentes en la Región y les recordó que «la verdadera innovación está en vosotros, que cada día entráis al aula con ganas de mejorar, de probar, de compartir y de aprender juntos con vuestros alumnos».

Imagen de familia durante la entrega de los reconocimientos Direcmur, en el CEIP Cierva Peñafiel / L.O.

Tras el presidente de Direcmur pronunció unas sentidas palabras la concejala de Educación del Ayuntamiento de Murcia, Belén López Cambronero, que puso de manifiesto la importancia de construir una educación que se apoye en la cercanía, la escucha y la colaboración con quienes están cada día en las aulas. Además, López Cambronero se comprometió a buscar un recinto más amplio para la próxima edición. Desde Direcmur agradecen a la concejala que les facilitara la utilización del Teatro Circo.

Más de ochocientos docentes acudieron al Teatro Circo para presenciar en directo la décima edición de las Jornadas Innovaedum. / L.O.

El último discurso de apertura corrió a cargo del consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, que puso en valor el papel del profesorado como motor de innovación educativa y transformación social..

Ponencias

Tras los discursos de apertura llegó el turno de la primera ponencia, la de de José Ramón Gamo: ‘Ante la incertidumbre, apostemos por la inteligencia humana’. En ella, Gamo, referente en neuroeducación y neuropsicología infantil, recordó da algo fundamental para quienes educan: «Estamos abandonando a los niños en su transferencia de valores. No esta diseñada la escuela para abandonar a los niños. Apostar por la calidad del lenguaje, de la lectoescritura, por la transmisión de valores».

La siguiente ponencia fue ‘Hablemos de lo esencial de la educación: riesgos reales’, por el psicólogo Javier Urra, que invitó a mirar de frente los desafios que afectan a la educación, como los cambios sociales, la fragilidad emocional, los nuevos entornos digitales o la necesidad de fortalecer valores, límites y acompañamiento.

A continuación tuvo lugar la primera microexperiencia educativa, la del CEIP El Mirador: ‘IMT Lazarus’, en la que presentaron una plataforma de control y gestión de dispositivos digitales.

El CEIP Gloria Fuertes de El Palmar presentó su proyecto ‘Risas y Tizas: Creando Equipo’, una propuesta de innovación educativa dirigida a mejorar la salud emocional del profesorado y fortalecer la cohesión del claustro para generar un clima escolar más positivo que repercuta en la enseñanza.

El CEIP Francisco Noguera presentó ‘NoguerActúa: Educando en raíces sostenibles’, un proyecto en el que el alumnado investiga y soluciona retos ambientales y cuyo gran reto es crear una aula de naturaleza propia con materiales reutilizados para fomentar la biodiversidad.

El CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta acudió al Teatro Circo con ‘De la NASA a La Algaida’, un proyecto con el que consiguieron que la bandera del colegio ondeara en las instalaciones de la NASA.

Tras la emocionante microexperiencia del CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta se realizó una pausa para el café en el CEIP Cierva Peñafiel.

A la vuelta, llegó el turno del CEIP Nicolás de las Peñas, que presentó su Aula Sensorial, una experiencia educativa que conecta bienestar, emoción y aprendizaje dentro del currículo escolar.

El CEIP Vicente Medina expuso su proyecto ‘Boxeo Escolar’, en el que los alumnos disfrutan de su tiempo libre con esta actividad escolar que les llena de energía, así como de respeto, autocontrol, disciplina, salud física e igualdad.

El CEIP Ángel Zapata llegó con ‘Entramos Cantando’, un programa en el que, a través de la filosofía para niños, la música y las emociones insuflan las aulas de beneficios.

Después del bloque de microexperiencias educativas de centro regionales, volvieron las ponencias. Esta vez fue el médico especialista en neurofisiología clínica y medicina del sueño, Javier Albares, quien ofreció su ponencia ‘Medicina del Sueño’. En un mundo lleno de pantallas, ritmos acelerados y horarios exigentes, su intervención invitó a repensar nuestros hábitos y comprender que cuidar el sueño también es cuidar la educación y la salud de los estudiantes.

La profesora de Geografía e Historia Rosa Liarte llevó a cabo su ponencia ‘Life Long Learning: aprendiendo a lo largo de la vida’. A través de su trabajo, su blog y sus formaciones para docentes, defiende una idea muy clara: los profesores también deben ser aprendices durante toda la vida. En un mundo que cambia constantemente no tenemos que dar la espalda a la tecnología ni a la IA. Así, su ponencia señaló que el problema no es tecnológico, sino que siempre es metodológico.

Ya por la tarde, el CEIP Carthago presentó su proyecto ‘Guardianes del Planeta’, una iniciativa global de centro que promueve la sostenibilidad y la conciencia ambiental desde la acción con retos, campañas de sensibilización y experiencias de aprendizaje reales.

El CEIP Nuestra Señora de Loreto presentó el ‘Proyecto Educativo Leeón’, un proyecto sobre la lectura y su fomento entre los alumnos reconocido por numerosos premios, como el Premio al Mejor Centro Zinkers de la Fundación Repsol o el primer Premio Nacional Salvacomidas de Food Educators.

En las Jornadas del profesorado X Innovaedum también estuvo presente la Fundación Aladina, que lleva más de 20 años apoyando a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias, y cuya labor combina acompañamiento emocional, apoyo hospitalario y programas de bienestar que buscan dar fuerza, esperanza y sonrisas a quienes más lo necesitan.

Y volviendo a las ponencias, el profesor de Matemáticas e influencer Albert Vives Batalla llegó con ‘Demasiado joven para ser tutor… ¿o no?’, en la que invitó a reflexionar sobre uno de los roles más importantes dentro de un centro educativo: la tutoría. Con una mirada directa y muy conectada con la realidad de las aulas, Vives plantea que educar también implica liderar, acompañar y asumir responsabilidades desde el primer momento, independientemente de la edad o los años de experiencia.

La cantante murciana Kuve fue la autora de la ponencia ‘Educar es un acto creativo’, en la que reflexionó sobre cómo educar va más allá de transmitir contenidos: es un acto creativo que implica imaginar, experimentar, conectar con las emociones y abrir espacios para que cada persona dé lo mejor de sí misma. Kuve llamó a concebir la educación como un proceso artístico, donde cada clase, cada gesto y cada encuentro con el alumnado puede ser una oportunidad para crear significado, motivación y descubrimiento conjunto.

La profesora de Matemáticas e influencer Lauri Math Teacher relfexionó sobre la comunicación en la educación en su ponencia ‘De la clase al algoritmo: cómo comunicar en tiempos de TikTok’. Habló sobre cómo los docentes pueden comunicar mejor en la era de las redes sociales, entendiendo los algoritmos, adaptando los mensajes y aprovechando las nuevas plataformas para seguir despertando curiosidad y aprendizaje.

La última ponencia corrió a cargo del es educador, conferenciante y autor Pedro Aguado. Titulada ‘Viaje de aprendizaje’, invitó a pensar en el acto de aprender como un verdadero viaje: con etapas, aprendizajes inesperados, desafíos que nos transforman y momentos que nos invitan a crecer como personas y como profesionales de la educación. Así, a través de una mirada humana, recordó que cada alumno, cada docente y cada comunidad educativa vive su propia travesía interior, y que acompañar ese proceso con sensibilidad, escucha activa y presencia puede marcar una enorme diferencia.

Esta décima edición tan completa concluyó con una nueva intervención del presidente de Direcmur, Rubén Escavy, que aseguró que «el año que viene intentaremos buscar un sitio más grande para estar muchísimo mejor».

Y es que el espíritu Innovaedum requiere ir mejorando cada año, pues su misión no es otra que la de promover la innovación y la mejora constante.

Cabe recordar que las X Jornadas Innovaedum estuvieron b por Direcmur y el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR), con Anaya como patrocinador. También colaboran en ellas el Ayuntamiento de Murcia, La Caixa, Edelvives, Serunión, Ahijó Extraescolares, Óptica Luper, Azarbe, Laimprenta, Ícono, Fibranet, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y La Opinión.

Entrega de premios

Este año, como novedad, tuvo lugar la entrega de los reconocimientos Direcmur en el CEIP Cierva Peñafiel la noche anterior a las Jornadas Innovaedum, que también contó con un ágape.

Noticias relacionadas

Fueron reconodos Belén López Cambronero, concejala de Educación del Ayuntamiento de Murcia; Antonio Martínez Martínez, inspector de educación; Isabel María Sánchez Molina, jefa del servicio de promoción educativa; Carlos Viedma Millán, de Editorial Anaya, e Inmaculada Moreno Candel, subdirectora de Evaluación Educativa y Ordenación Académica.