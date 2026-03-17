Día de las Matemáticas en la cooperativa de enseñanza Nuestra Sra. de las Maravillas

La Cooperativa de Enseñanza Nuestra Señora de las Maravillas de Cehegín celebró el Día Internacional de las Matemáticas con una serie de talleres prácticos que llenaron de interés y entusiasmo al alumnado, una actividad en la que maestros y alumnos compartieron esta disciplina fuera del contexto académico del aula y lograron acercarlas a toda la comunidad escolar en general, presentándolas de forma atractiva e interesante y resultando accesibles a todos los niveles.

La iniciativa cumplió todas las expectativas previstas, siendo las principales ver las matemáticas como una actividad de nuestro día a día, eliminando el miedo a números o formas geométricas, fomentando así el pensamiento crítico y la vocación científica.

Los alumnos pudieron comprobar que no se trata únicamente de una materia teórica, sino también una herramienta esencial y divertida, que les ha hecho descubrir su lado más útil y creativo, ayudándoles a desarrollar la capacidad de análisis y la toma de decisiones.

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La Consejería de Educación y Formación Profesional convoca cada año el programa ‘Matemáticas en la calle’, y la Cooperativa de Enseñanza de Cehegín quiso participar en este programa por tratarse de un centro educativo donde se imparten todas las etapas, desde Educación Infantil con alumnos de un año hasta 4º curso de ESO. La idea era que los alumnos se acerquen a las matemáticas de forma activa fomentando así la participación, autonomía, e interés y confianza en el aprendizaje en equipo y la creatividad, habilidades necesarias para la adquisición de competencias y el desarrollo intelectual. Un día de colegio para recordar.