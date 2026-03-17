El Día de las Matemáticas se celebra en las calles

Cerca de 80 centros educativos celebraron el Día Internacional de las Matemáticas con actividades en la calle, en colegios e institutos. La iniciativa forma parte del programa formativo ‘Matemáticas en la calle’, que desarrolla anualmente la Consejería de Educación y Formación Profesional.

En concreto, una treintena de centros celebraron desde el pasado viernes actividades en la calle. El sábado ofrecieron juegos matemáticos los centros IES Mediterráneo, en la plaza Juan XXIII (Cartagena); IES Francisco de Goya, en la Plaza de España (Molina de Segura); IES Vega del Argos, en la calle Ginés de Paco (Cehegín); IES Los Albares y CEIP Don José Marín, en la Plaza de España (Cieza); IES Felipe II, en la plaza del Ayuntamiento de Mazarrón; y los centros CEIP Antonio Delgado Dorrego, CPR Nuestra Señora de los Ángeles, CPR la Santa Cruz e IES Sangonera la Verde, en la plaza Maserco (Sangonera La Verde, Murcia).

El domingo se celebraron actividades en la plaza de Santo Domingo (Murcia) organizadas por la Sociedad de Educación Matemática de la Región de Murcia en colaboración con la Consejería de Educación.

Juegos, fractales y magia

Entre otras, se incluyeron juegos de lógica, construcción de figuras usando piezas geométricas, elaboración de tarjetas basadas en patrones fractales, composición de mosaicos, realización de trucos de magia basados en propiedades matemáticas, exploración de imágenes deformadas, elaboración de figuras geométricas plegables, resolución de sudokus de diferentes niveles de dificultad, así como actividades matemáticas adaptadas en colaboración con la ONCE.

En estas actividades participaron los centros CEIP Nuestra Señora de Loreto, IES Los Albares, CEIP Pintor Pedro Flores, CEIP Nuestra Señora del Carmen, CEIP Cierva Peñafiel, IES El Bohío, IES Infante Juan Manuel, IES Licenciado Francisco Cascales, IES Saavedra Fajardo, IES Sangonera la Verde, IES El Carmen, IES Infanta Elena, IES Sanje, IES Floridablanca e IES La Flota.

Además, el próximo sábado el CPR Leonardo Da Vinci desarrollará actividades en la plaza de Los Belones (Cartagena) y el 25 de marzo será el turno del IES Infanta Elena (Jumilla), en el paseo Poeta Lorenzo Guardiola.

Asimismo, desde el pasado mes de enero y hasta abril medio centenar de centros educativos de toda la Región organizan actividades relacionadas con las matemáticas en sus centros, dentro del mismo programa.

La directora general de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación, Carmen Balsas, destacó que «el principal objetivo del programa ‘Matemáticas en la calle’ es fomentar el interés por las matemáticas en el público en general, mostrar a la sociedad el lado lúdico, creativo y divertido, acercar las matemáticas a la realidad cotidiana, estimular el pensamiento lógico, crítico y matemático mediante retos, juegos y problemas y dar visibilidad a las actividades de las sociedades del profesorado de matemáticas».

Además, con este tipo de actividades se despierta el interés del alumnado por las matemáticas y se fomentan las vocaciones científicas entre los más jóvenes.

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Fomentar las matemáticas es esencial porque, entre otras muchas cosas, desarrollan el pensamiento lógico, la capacidad de resolver problemas y el razonamiento crítico. Además, ayudan a comprender el mundo que nos rodea, desde la tecnología hasta la economía. También preparan a los estudiantes para muchas profesiones del futuro y fortalecen habilidades como la toma de decisiones basadas en datos.