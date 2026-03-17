Día de las Matemáticas

El sábado pasado fue el Día Internacional de las Matemáticas, una conmemoración que se celebra anualmente cada 14 de marzo. Se trata de una jornada dedicada a reconocer la importancia de las matemáticas en la vida cotidiana, en la ciencia y en el desarrollo tecnológico. Se eligió esa fecha porque el día 14 del mes 3 (marzo) se escribe 3/14, que coincide con las tres primeras cifras del número pi (3,14159…), una de las constantes más conocidas, por eso este Día Internacional también se conoce como el ‘Día de Pi’. La conmemoración fue proclamada por la UNESCO en 2019 con el objetivo de fomentar el interés por las matemáticas y promover su educación en todo el mundo. Universidades, centros educativos y organizaciones científicas aprovechan esta fecha para organizar actividades que acercan las matemáticas a la sociedad.

El papel de las matemáticas

Actualmente, las matemáticas son fundamentales en muchos ámbitos, como la inteligencia artificial, la economía, la medicina o la ingeniería. Según la UNESCO, esta disciplina es clave para el progreso científico y tecnológico, ya que permite analizar datos, comprender fenómenos complejos y encontrar soluciones a problemas globales como el cambio climático o la gestión de los recursos. Sin embargo, las matemáticas no son algo reciente, se trata de una de las ciencias más antiguas de la humanidad. Desde hace miles de años se han utilizado para resolver problemas prácticos. Por ejemplo, en el antiguo Egipto se aplicaban conocimientos matemáticos para construir las pirámides. La UNESCO también destaca la importancia de que todos los estudiantes tengan acceso a una educación matemática de calidad. Aprender matemáticas ayuda a desarrollar el pensamiento lógico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas.

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El número Pi

Es una constante matemática que representa la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Su valor aproximado es 3,1416, aunque en realidad tiene infinitos decimales que no siguen un patrón repetitivo. Se trata de un número irracional, es decir, que no puede expresarse como el cociente de dos números enteros (como, por ejemplo, 7/3). Desde la antigüedad, civilizaciones como la egipcia o la babilónica intentaron calcularlo para resolver problemas prácticos. Con el tiempo, matemáticos griegos, indios y árabes perfeccionaron su cálculo, convirtiéndolo en un elemento central de la geometría, el análisis y la trigonometría. Se usa en fórmulas de ondas, circunferencias, áreas y volúmenes de cuerpos que afectan a muchas ciencias como física, ingeniería, informática y estadística. Pi se ha convertido incluso en un símbolo cultural y hay concursos para memorizar sus decimales, algunos superando los 70.000.