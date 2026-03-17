El CEIP Cristo de la Expiración, de Santa Cruz a Europa: un colegio que cruza las fronteras

El CEIP Cristo de la Expiración de Santa Cruz ha convertido sus aulas en una auténtica ventana abierta a Europa gracias a su proyecto Erasmus+ ‘Nuestro viaje comienza en la Huerta de Murcia’. A través de esta iniciativa, el centro educativo está llevando el nombre de su localidad y de la Región de Murcia a distintos países europeos, al mismo tiempo que acerca a su alumnado y profesorado a nuevas culturas, idiomas y formas de entender la educación.

El objetivo del proyecto es ofrecer a estudiantes y docentes la oportunidad de conocer otros contextos educativos y culturales, mejorar sus competencias personales y lingüísticas, especialmente en lenguas extranjeras, y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje del centro mediante la incorporación de nuevas metodologías y experiencias educativas innovadoras.

Durante los últimos cursos, alumnado y profesorado del centro han participado en movilidades educativas en colegios de Finlandia, Francia, Rumanía, Italia y Suecia, concretamente en las ciudades de Oulu, París, Râmnicu Sărat, Mazara del Vallo y Mölndal.

En estos encuentros han podido compartir experiencias educativas, trabajar en proyectos comunes, conocer otras tradiciones y descubrir diferentes modelos pedagógicos que contribuyen a mejorar la práctica docente.

El proyecto ha ampliado recientemente su dimensión internacional con nuevas movilidades a Portlaoise (Irlanda) y Resende (Portugal), que se han desarrollado con gran éxito. Estas visitas han permitido seguir fortaleciendo la cooperación entre centros europeos, compartir buenas prácticas educativas y profundizar en el conocimiento cultural y lingüístico de estos países.

Pero el intercambio es también bidireccional. El CEIP Cristo de la Expiración ha recibido en Santa Cruz a alumnado y profesorado procedente de Italia, Rumanía, Suecia y Finlandia, quienes han podido conocer de primera mano el sistema educativo español y descubrir la riqueza cultural, histórica y natural de la Región de Murcia.

Gracias a este proyecto, el centro está incorporando nuevas metodologías activas, proyectos colaborativos internacionales y una visión más abierta de la educación. Además, está logrando implicar a toda la comunidad educativa —alumnado, profesorado y familias— en una experiencia que fomenta valores como el respeto, la convivencia, la cooperación y la ciudadanía europea.

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