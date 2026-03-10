Las X Jornadas Innovaedum reunirán en Murcia a casi mil docentes

Las X Jornadas Innovaedum se celebrarán el próximo sábado 14 de marzo en el Teatro Circo de Murcia, en una edición muy especial que conmemora una década de este espacio de encuentro y aprendizaje para docentes comprometidos con la innovación educativa.

Tras diez años de trayectoria, las Jornadas Innovaedum se han consolidado como una cita de referencia para el profesorado, convirtiéndose en las jornadas educativas más importantes no solo de la Región de Murcia, sino también a nivel nacional. Como ocurre en cada edición, el interés ha vuelto a ser muy alto y las plazas para asistir se han agotado. En total, casi 700 personas seguirán el evento de forma presencial, mientras que cerca de 3.000 lo harán a través de la retransmisión en streaming.

Como novedad en esta edición, la programación arrancará la noche anterior con una entrega de galardones acompañada de un ágape en el CEIP Cierva Peñafiel. Este acto estrá organizado por Direcmur y Anaya, en colaboración con Serunión, y se podrá asistir mediante invitación. Se entregarán cinco placas de reconocimiento por la destacada labor en favor de la Educación en la Región de Murcia. Direcmur.

Los galardonados serán Belén López Cambronero, concejala de Educación del Ayuntamiento de Murcia; Antonio Martínez Martínez, inspector de educación; Isabel María Sánchez Molina, jefa del servicio de promoción educativa; Carlos Viedma Millán, de Editorial Anaya, e Inmaculada Moreno Candel, subdirectora de Evaluación Educativa y Ordenación Académica.

El programa contará con la participación de destacados ponentes que ofrecerán diferentes perspectivas sobre la educación. Serán Javier Albares, experto en neurofisiología clínica; Rosa Liarte, innovadora educativa; José Ramón Gamo, neuropsicólogo especialista en TDAH; Pedro García Aguado, intervencionista familiar; Lauri Math Teacher, profesora de Matemáticas; Javier Urra, psicólogo forense, divulgador y coautor del libro ‘Salud mental y bienestar emocional en la escuela’; KUVE, cantante, y Vivi Math Teacher, influencer y profesor de Matemáticas.

Como es habitual, las jornadas también contarán con las microexperiencias educativas desarrolladas en distintos centros de la Región de Murcia.

En esta décima edición de las jornadas se presentarán los proyectos ‘Los Guardianes del Planeta’, del CEIP Carthago; ‘Risas y Tizas... Creando Equipo’, del CEIP Gloria Fuertes; ‘Nogueractúa’, del CEIP Francisco Noguera; ‘Entramos Cantando’, del CEIP Ángel Zapata; ‘Aula Sensorial’, del CEIP Nicolás de las Peñas; ‘Boxeo Escolar’, del CEIP Vicente Medina, y ‘De la NASA a la Algaida’, del CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta.

Las X Jornadas Innovaedum están organizadas por Direcmur y el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR), con Anaya como patrocinador. También colaboran en ellas el Ayuntamiento de Murcia, La Caixa, Edelvives, Serunión, Ahijó Extraescolares, Óptica Luper, Azarbe, Laimprenta, Ícono, Fibranet, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y La Opinión.