Qué son los programas Formativos Profesionales modalidad especial

Dentro de la oferta formativa que ofrece el sistema educativo encontramos los programas formativos profesionales (PFP). Hay dos modalidades, la especial y la adaptada. En este artículo nos vamos a centrar en el primer tipo.

Los PFP son programas diseñados para que el alumnado adquiera competencias personales, sociales y profesionales adecuadas a sus características y necesidades que favorezcan su inserción sociolaboral y su incorporación a la vida activa con responsabilidad y autonomía.

La modalidad especial está dirigida a jóvenes con necesidades educativas especiales que tengan un nivel de autonomía personal y social que les permita acceder a un puesto de trabajo. Estas necesidades educativas especiales se concretan en alumnos con discapacidad o trastornos graves de conducta que hayan cursado la escolarización básica en centros ordinarios o en centros de educación especial. Podrán incorporarse alumnos y alumnas de entre 16 y 21 años, pero cuando estos programas se oferten en centros educativos la edad de inicio se reducirá a 15 años. Una de las características esenciales de esta formación es que el grupo-aula es reducido, el número máximo de alumnos por grupo será de 12 y el mínimo de 6. Otra característica es su duración, siendo esta de dos cursos académicos.

Su objetivo es que el alumnado desarrolle las competencias del aprendizaje permanente que les faciliten la transición a la vida activa y ciudadana y su continuidad en la formación, de acuerdo a sus propios intereses y objetivos.

Estos programas pueden desarrollarse dentro de los centros educativos que los oferten o por entidades privadas. Algunas de estas entidades son: ASSIDO, FAMDIF, FUNDOWN, entre otras.

Y entre los centros educativos que la imparten encontramos a: IES Aljada, IES Mariano Baquero, IES Miguel Espinosa, entre otros.

La oferta formativa de estos programas son: Operaciones auxiliares de servicios administrativos, Actividades auxiliares en viveros y jardines, Operaciones auxiliares de lavandería industrial, Operaciones auxiliares de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones, Operaciones auxiliares de revestimientos en construcción, Operaciones básicas de ofimática.

Los PFP modalidad especial son una salida académica y laboral esencial para el alumnado con discapacidad que cuenta con autonomía suficiente como para desempeñar una labor profesional. Esta formación les prepara para la vida adulta promoviendo competencias para el desarrollo de una vida independiente. Fomenta el empoderamiento de los jóvenes, pues se ven capacitados para realizar un desempeño profesional. Promueven la reducción de barreras y disminuyen la sobreprotección.

En definitiva, los programas formativos profesionales en modalidad especial son esenciales para garantizar inclusión, autonomía y oportunidades laborales a personas con necesidades educativas especiales. Facilitan el desarrollo de habilidades prácticas, mejoran la empleabilidad y promueven una sociedad más justa, equitativa y participativa.