Pequenoticias

Seis docentes de la Región participan en una movilidad Erasmus+ en Rumanía

Foto de grupo de la movilidad ‘jobshadowing’ en Rumanía.

Foto de grupo de la movilidad ‘jobshadowing’ en Rumanía. / L.O.

L.O.

Seis docentes de distintos centros educativos de la Región de Murcia han participado en una movilidad ‘jobshadowing’ del programa Erasmus+, organizada por el CPR Región de Murcia y cofinanciada por la Unión Europea (proyecto 2025-1-ES01-KA121-SCH-000309393) para trabajar en la ciudad de Orada, situada en Rumanía, el objetivo número 5, que consiste en capacitar al profesorado en cuidado del medioambiente y lucha contra el cambio climático.

Durante su estancia, María, del CEIP Fco. Giner de los Ríos; Pedro, del CEIP José Rubio Gomariz; María Dolores, del CEIP San José de la Montaña; José, del CEIP Anita Arnao; Olivia, del CEIP Gabriela Mistral y Ana, del CEIP Virgen del Oro, han tenido la oportunidad de conocer de primera mano un estilo de enseñanza y aprendizaje diferente, compartiendo experiencias educativas con los maestros y alumnado del centro educativo Scoala Gimnaziala Szacsvay Imre y observando metodologías innovadoras aplicadas en las aulas.

La experiencia, según destacan los participantes, ha sido «muy enriquecedora y maravillosa», tanto a nivel profesional como personal.

Además de las actividades formativas, el grupo pudo descubrir algunos de los lugares más emblemáticos de Oradea, visitando monumentos y espacios representativos de la ciudad, lo que les permitió acercarse también a la cultura y tradiciones rumanas.

TEMAS

