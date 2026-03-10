Pequenoticias
Seis docentes de la Región participan en una movilidad Erasmus+ en Rumanía
L.O.
Seis docentes de distintos centros educativos de la Región de Murcia han participado en una movilidad ‘jobshadowing’ del programa Erasmus+, organizada por el CPR Región de Murcia y cofinanciada por la Unión Europea (proyecto 2025-1-ES01-KA121-SCH-000309393) para trabajar en la ciudad de Orada, situada en Rumanía, el objetivo número 5, que consiste en capacitar al profesorado en cuidado del medioambiente y lucha contra el cambio climático.
Durante su estancia, María, del CEIP Fco. Giner de los Ríos; Pedro, del CEIP José Rubio Gomariz; María Dolores, del CEIP San José de la Montaña; José, del CEIP Anita Arnao; Olivia, del CEIP Gabriela Mistral y Ana, del CEIP Virgen del Oro, han tenido la oportunidad de conocer de primera mano un estilo de enseñanza y aprendizaje diferente, compartiendo experiencias educativas con los maestros y alumnado del centro educativo Scoala Gimnaziala Szacsvay Imre y observando metodologías innovadoras aplicadas en las aulas.
La experiencia, según destacan los participantes, ha sido «muy enriquecedora y maravillosa», tanto a nivel profesional como personal.
Además de las actividades formativas, el grupo pudo descubrir algunos de los lugares más emblemáticos de Oradea, visitando monumentos y espacios representativos de la ciudad, lo que les permitió acercarse también a la cultura y tradiciones rumanas.
- Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes
- El Real Murcia respira al ganar en Castellón
- Dos chefs de un dos estrellas Michelin abren su propio restaurante italiano en Murcia con pizzas a 10 euros
- Vox nombra a José Manuel Pancorbo nuevo presidente del partido en la Región de Murcia
- Todas las imágenes de la Carrera de la Mujer de Murcia 2026: encuentra la tuya
- Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia