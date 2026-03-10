Rimacuentos, para divertirnos mientras te lo cuento
La princesa que estaba triste
Mayte Muñoz Fortuny
Sonatina, de Rubén Darío
La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro,
está mudo el teclado de su clave de oro;
y en un vaso olvidado se desmaya una flor.
El jardín puebla el triunfo de los pavos-reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y, vestido de rojo, piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.
¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China,
o en el que ha detenido su carroza argentina
para ver de sus ojos la dulzura de luz?
¿O en el rey de las Islas de las Rosas fragantes,
o en el que es soberano de los claros diamantes,
o en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?
¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar,
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo,
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.
Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata,
ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata,
ni los cisnes unánimes en el lago de azur.
Y están tristes las flores por la flor de la corte;
los jazmines de Oriente, los nulumbos del Norte,
de Occidente las dalias y las rosas del Sur.
¡Pobrecita princesa de los ojos azules!
Está presa en sus oros, está presa en sus tules,
en la jaula de mármol del palacio real,
el palacio soberbio que vigilan los guardas,
que custodian cien negros con sus cien alabardas,
un lebrel que no duerme y un dragón colosal.
¡Oh quién fuera hipsipila que dejó la crisálida!
La princesa está triste. La princesa está pálida...
¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil!
¡Quién volara a la tierra donde un príncipe existe.
La princesa está pálida. La princesa está triste...
más brillante que el alba, más hermoso que abril!
¡Calla, calla, princesa dice el hada madrina,
en caballo con alas, hacia acá se encamina,
en el cinto la espada y en la mano el azor,
el feliz caballero que te adora sin verte,
y que llega de lejos, vencedor de la Muerte ,
a encenderte los labios con su beso de amor!
La princesa está triste... ¿qué tendrá la princesa?
La tristeza, a veces,
se instala en nuestro corazón
sin avisar cómo ha llegado.
Se esconde en los rincones,
se cuela en los cajones
y entre las sábanas se acuesta conmigo
como una sombra silenciosa.
Anda suelta por mis bolsillos
y me deja el alma revuelta.
Cuando salgo a la calle
y me cruzo con alguien,
escondo la tristeza
y una perezosa sonrisa
se dibuja en mi cara.
Qué incómodo sería
que alguien descubriera
que he perdido la risa,
porque, si lo notaran,
quizá no sabrían qué hacer.
Al volver a casa,
mi perro sale a recibirme.
Me lame alegre,
y yo lo abrazo.
No necesito contarle nada,
solo sentir su compañía.
Ojalá encontrara a alguien
en quien confiar,
alguien que caminara a mi lado
sin preguntar demasiado,
y que supiera escuchar
si un día necesito hablar.
Porque la tristeza
también necesita voz.
Expresarla no debería incomodarnos.
Todos estamos tristes alguna vez,
y decirlo en voz alta
nos ayuda a sentirnos escuchados,
nos recuerda
que no estamos solos.
Pruébalo con alguien de confianza.
Yo solía hacerlo con mi abuela,
y ella escuchaba en silencio
durante largos minutos.
A veces basta eso:
un silencio que acompaña.
Pruébalo.
Expresar la tristeza
no tiene por qué avergonzarnos.
- Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes
- El Real Murcia respira al ganar en Castellón
- Dos chefs de un dos estrellas Michelin abren su propio restaurante italiano en Murcia con pizzas a 10 euros
- Vox nombra a José Manuel Pancorbo nuevo presidente del partido en la Región de Murcia
- Todas las imágenes de la Carrera de la Mujer de Murcia 2026: encuentra la tuya
- Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia